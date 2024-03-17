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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 509510511512

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 64
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
9
2- Погане. Некомпетентне.
14%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
14
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 18:20

Вадимка Вітаємо! Ми написали Вам у приватні повідомлення для уточнення деталей.
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 18:39

Re: ПУМБ

  Вадимка написав:Делала два платежа по домофону.Деньги по какой-то причине не дошли.уже скоро пол года,как постоянно ображаюсь в поддержку.Банк присилает постоянно отписки,что я во всем виновата.
В шаблонах, которые получилось подтянуть в мобильном приложении "ПУМБ online", были указаны полные реквизиты получателя (наименование организации, IBAN, код за ЄДРПОУ)?
Если нет, то это основной повод, чтобы винить банк в неполной информации, которая подтягивается в шаблонах.

Насколько я понимаю, то часть шаблонов коммуналки реализованы через обычный СЭП, а остальные через какого-то партнёра (у большинства случаев это может быть portmone.com).

Если ничего не поможет, то пробуйте обратится сюда:
https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 18:52

  PUMB написав:la9 Пільговий період по "ВСЕМОЖУ" діє лише на покупки в магазині, інтернеті та операції в ПУМБ Online (оплата комунальних послуг, поповнення мобільного телефону). Транскордонні операції або квазі-кеш відносяться до переказу коштів.

Я спитаю по іншому. Чи повинна потрапити в пільговий період купівля на іноземному сайті з кодом мсс 9406?
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 19:07

Howl Спасибо большое.Пока подожду,что ответят.А потом напишу.
Вадимка
 
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