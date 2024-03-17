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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 бер, 2024 18:20
Вадимка Вітаємо! Ми написали Вам у приватні повідомлення для уточнення деталей.
Додано: Нед 17 бер, 2024 18:39
Re: ПУМБ
В шаблонах, которые получилось подтянуть в мобильном приложении "ПУМБ online", были указаны полные реквизиты получателя (наименование организации, IBAN, код за ЄДРПОУ)?
Если нет, то это основной повод, чтобы винить банк в неполной информации, которая подтягивается в шаблонах.
Насколько я понимаю, то часть шаблонов коммуналки реализованы через обычный СЭП, а остальные через какого-то партнёра (у большинства случаев это может быть portmone.com).
Если ничего не поможет, то пробуйте обратится сюда:
Додано: Нед 17 бер, 2024 18:52
Я спитаю по іншому. Чи повинна потрапити в пільговий період купівля на іноземному сайті з кодом мсс 9406?
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