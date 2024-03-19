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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 бер, 2024 18:20
Вадимка Вітаємо! Ми написали Вам у приватні повідомлення для уточнення деталей.
Додано: Нед 17 бер, 2024 18:39
Re: ПУМБ
В шаблонах, которые получилось подтянуть в мобильном приложении "ПУМБ online", были указаны полные реквизиты получателя (наименование организации, IBAN, код за ЄДРПОУ)?
Если нет, то это основной повод, чтобы винить банк в неполной информации, которая подтягивается в шаблонах.
Насколько я понимаю, то часть шаблонов коммуналки реализованы через обычный СЭП, а остальные через какого-то партнёра (у большинства случаев это может быть portmone.com).
Если ничего не поможет, то пробуйте обратится сюда:
Додано: Нед 17 бер, 2024 18:52
Я спитаю по іншому. Чи повинна потрапити в пільговий період купівля на іноземному сайті з кодом мсс 9406?
Додано: Вів 19 бер, 2024 22:44
Банк змінює номер рахунку при "повторити платіж" і у шаблоні
Платили за одним збереженим шаблоном більше року, щомісячно. А може і два роки, усе нормально, усе добре. Було.
Сьогодні при спробі чергової оплати помічаю, рахунок інший! Звісно, невірний.
Дивлюся платіж за попередній місяць, рахунок правильний. Два місяця тому - правильний. Рік тому - правильний. Обираю шаблон - невірний.
Натискаю повторити платіж - рахунок інший, неправильний.
Жодних попереджень що щось там не так, чи зверніть увагу що при копіюванні рахунок змінюються - не має. Тобто, якщоб не помітили платіж би десь завис (так, гадаю, за якийсь час би повернувся але була б суттева затримка у отриманні грошей отримувачем і відповідні проблеми).
Реально, виглядає якщо не як шахрайство зі сторони банку так суттева підстава.
Як це так, натискаєш повторити платіж, фактично спопіювати усі реквізити і отримуєш геть інший рахунок отримувача???
Загалом, на рівному місці банк зробив суттеву проблему.
Звертаюсь в підтримку - чекайте, ваше звернення буде розглянуто протягом трьох робочих днів. Чи маю я зараз перевіряти усі інші шаблони - невідомо, та й як можна тримати у пам'яті усі рахунки?? Чи може взагалі зараз усі платежі по шаблонах працюють невірно і треба терміново перевіряти, проблема критична - а байдуже, у нас регламент, три робочих дня!
Для представника банку номер звернення: 202403-5492. Там і квитанції попередніх оплат від банку і рахунок від одержувача, та й взагалі, банк і сам бачить на які реквізити були попередні платежі.
PS. Рахунок отримувача який був збережений у шаблоні у по якому вже рік ідуть оплати - 100% правильний, жодних змін останні місяці не було.
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