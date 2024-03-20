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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 510511512513>

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ПУМБ 3.3 5 64
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
9
2- Погане. Некомпетентне.
14%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
14
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 18:20

Вадимка Вітаємо! Ми написали Вам у приватні повідомлення для уточнення деталей.
PUMB
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 18:39

Re: ПУМБ

  Вадимка написав:Делала два платежа по домофону.Деньги по какой-то причине не дошли.уже скоро пол года,как постоянно ображаюсь в поддержку.Банк присилает постоянно отписки,что я во всем виновата.
В шаблонах, которые получилось подтянуть в мобильном приложении "ПУМБ online", были указаны полные реквизиты получателя (наименование организации, IBAN, код за ЄДРПОУ)?
Если нет, то это основной повод, чтобы винить банк в неполной информации, которая подтягивается в шаблонах.

Насколько я понимаю, то часть шаблонов коммуналки реализованы через обычный СЭП, а остальные через какого-то партнёра (у большинства случаев это может быть portmone.com).

Если ничего не поможет, то пробуйте обратится сюда:
https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 18:52

  PUMB написав:la9 Пільговий період по "ВСЕМОЖУ" діє лише на покупки в магазині, інтернеті та операції в ПУМБ Online (оплата комунальних послуг, поповнення мобільного телефону). Транскордонні операції або квазі-кеш відносяться до переказу коштів.

Я спитаю по іншому. Чи повинна потрапити в пільговий період купівля на іноземному сайті з кодом мсс 9406?
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 19:07

Howl Спасибо большое.Пока подожду,что ответят.А потом напишу.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 22:44

Банк змінює номер рахунку при "повторити платіж" і у шаблоні

Платили за одним збереженим шаблоном більше року, щомісячно. А може і два роки, усе нормально, усе добре. Було.
Сьогодні при спробі чергової оплати помічаю, рахунок інший! Звісно, невірний.

Дивлюся платіж за попередній місяць, рахунок правильний. Два місяця тому - правильний. Рік тому - правильний. Обираю шаблон - невірний.

Натискаю повторити платіж - рахунок інший, неправильний.

Жодних попереджень що щось там не так, чи зверніть увагу що при копіюванні рахунок змінюються - не має. Тобто, якщоб не помітили платіж би десь завис (так, гадаю, за якийсь час би повернувся але була б суттева затримка у отриманні грошей отримувачем і відповідні проблеми).
Реально, виглядає якщо не як шахрайство зі сторони банку так суттева підстава.

Як це так, натискаєш повторити платіж, фактично спопіювати усі реквізити і отримуєш геть інший рахунок отримувача???

Загалом, на рівному місці банк зробив суттеву проблему.

Звертаюсь в підтримку - чекайте, ваше звернення буде розглянуто протягом трьох робочих днів. Чи маю я зараз перевіряти усі інші шаблони - невідомо, та й як можна тримати у пам'яті усі рахунки?? Чи може взагалі зараз усі платежі по шаблонах працюють невірно і треба терміново перевіряти, проблема критична - а байдуже, у нас регламент, три робочих дня!

Для представника банку номер звернення: 202403-5492. Там і квитанції попередніх оплат від банку і рахунок від одержувача, та й взагалі, банк і сам бачить на які реквізити були попередні платежі.

PS. Рахунок отримувача який був збережений у шаблоні у по якому вже рік ідуть оплати - 100% правильний, жодних змін останні місяці не було.
Sime
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 09:03

  Howl написав:
  Вадимка написав:Делала два платежа по домофону.Деньги по какой-то причине не дошли.уже скоро пол года,как постоянно ображаюсь в поддержку.Банк присилает постоянно отписки,что я во всем виновата.
В шаблонах, которые получилось подтянуть в мобильном приложении "ПУМБ online", были указаны полные реквизиты получателя (наименование организации, IBAN, код за ЄДРПОУ)?
Если нет, то это основной повод, чтобы винить банк в неполной информации, которая подтягивается в шаблонах.

Насколько я понимаю, то часть шаблонов коммуналки реализованы через обычный СЭП, а остальные через какого-то партнёра (у большинства случаев это может быть portmone.com).

Если ничего не поможет, то пробуйте обратится сюда:
https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection

Так і є, дибільний партнер. Мені за е/е шле через ПІНбанк, котрий єлі дихає. Хотів у цьому розібратись письмово, бо ПУМБ про це взагалі ніде не попереджає, а пише реквізити отримувача в ощаді, а от постачальник в журналі показав, що гроші приходять від ПІНа. Здогадуюсь, що коли цей ПІН лопне, то платежі застрягнуть.
На звернення пані Шкурко(заступник начальника управління – начальник відділу обробки запитів банку та банків-партнерів Управління обслуговування клієнтів) відповіла, що з огляду на ЗУ Про платіжні послуги банк може залучати посередників і вєрчу-как хочу.
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 09:12

Доброе утро!
Вопрос к знатокам: чтобы выполнить "виклик", надо сделать 5 оплат от 50 грн со ВсеКарты. Платежи в интернете - подходит, платежи через ПУМБ онлайн - нет.
Если я просто на сайте Vodafone 5 раз пополню мобильный на 50 грн - это подойдет или нет? И можно ли ровно по 50 или надо больше?
Ни разу эти "виклики" не делал, а тут заинтересовало.

Спасибо за ответ!
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 09:17

Искатель если выклык именно на ЛЮБЫЕ оплаты - то конечно проходят пополняхи водафона со сторонних ресурсов. И да ровно 50 грн. тоже можно. Вы как первый платеж сделаете - посмотрите - там выклык будет уже показывать что одна покупка проведена
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 09:27

Sime
Вітаємо! Ми неодмінно розберемось у ситуації та надамо Вам зворотній зв'язок.
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 09:35

Re: ПУМБ

Мені так здається що весь їх IT відділ поїхав десь до Європи. З нового року у частині Львова змінився постачальник теплової енергії. Привату, Моно, А банку знадобилось 2 тижні, щоб оновити реквізити. Для Пумба це щось над складне. Цього місяця він і того постачальника що лишився пофіксив. Гаряча вода доступна а тепло ні. Там де немає гарячого водопостачання там тепло доступне. Два місяця звернень у підтримку результат 0. Вони і за доставку газу все зламали. Назва постачальника є номер особового рахунку є але вставити адресу , прізвище взагалі щось змінити не можливо
pavyak
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