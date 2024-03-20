pavyak
Вітаємо! Шкодуємо, що дана ситуація викликала негативне враження про роботу нашого банку . Ми написали Вам у приватні повідомлення для уточнення деталей.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 бер, 2024 09:45
pavyak
Вітаємо! Шкодуємо, що дана ситуація викликала негативне враження про роботу нашого банку . Ми написали Вам у приватні повідомлення для уточнення деталей.
Додано: Сер 20 бер, 2024 09:54
Re: ПУМБ
Оплата у відділенні Нової пошти відноситься до пільгового періоду?
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