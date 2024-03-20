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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 64
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
9
2- Погане. Некомпетентне.
14%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
14
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 09:45

pavyak
Вітаємо! Шкодуємо, що дана ситуація викликала негативне враження про роботу нашого банку :cry: . Ми написали Вам у приватні повідомлення для уточнення деталей.
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 09:54

Re: ПУМБ

PUMB написав:la9 Пільговий період по "ВСЕМОЖУ" діє лише на покупки в магазині, інтернеті та операції в ПУМБ Online (оплата комунальних послуг, поповнення мобільного телефону). Транскордонні операції або квазі-кеш відносяться до переказу коштів.
Оплата у відділенні Нової пошти відноситься до пільгового періоду?
amatorodessa
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 11:03

  amatorodessa написав:Оплата у відділенні Нової пошти відноситься до пільгового періоду?

За доставку - так, післяплата - ні. Тому треба бути дуже обережним.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 16:28

Веб версія

Прислали повідомлення в додаток: з 1 квітня повністю відключать Веб версію(((
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 17:54

Re: ПУМБ

Перемовини з підтримкою привели до такого результату. При вводі: платежі, комунальні, ЄДРПОУ, ОР. Підтягує реквізити Львівтеплоенерго для рах 32 та 33. По IBAN тільки для рах 33. Але тільки об'єднані гор. вода та тепло без можливості розділення та корекції. Кажуть що така угода с постачальником. Для деяких адрес де я провожу оплату це принципово унеможливлює скористатись послугами банка. Обіцяли щось міняти. Цікаво що в минулому році все було добре.
pavyak
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 19:23

  Вадимка написав:PUMB Добрий день.1 июля 2023 г.Делала два платежа по домофону.Деньги по какой-то причине не дошли.уже скоро пол года,как постоянно ображаюсь в поддержку.Банк присилает постоянно отписки,что я во всем виновата.Что я отвечаю за все платежі.Я даже звонила в тот банк в которий бил отправлен платеж,но его тоже не нашли.Мне сказали,что я должна обращаться в банк оправитель.Помогите пожалуйста.Ви последняя надежда.Спасибо.

Все продолжается.В домофоне говорят денег не получали.Ходили в банк деньги не приходили.Говорят обращайтесь в банк отправитель.Пишите оскарження.В Пумбе говорят-ищите сами.И что теперь делать.Получается что оплата сделана,а денег нет.Больше в Пумбе никаких платежей.А куда в НБУ писать.Подскажите пожалуйста .
Вадимка
 
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