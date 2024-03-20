PUMB написав:la9 Пільговий період по "ВСЕМОЖУ" діє лише на покупки в магазині, інтернеті та операції в ПУМБ Online (оплата комунальних послуг, поповнення мобільного телефону). Транскордонні операції або квазі-кеш відносяться до переказу коштів.
Оплата у відділенні Нової пошти відноситься до пільгового періоду?
Перемовини з підтримкою привели до такого результату. При вводі: платежі, комунальні, ЄДРПОУ, ОР. Підтягує реквізити Львівтеплоенерго для рах 32 та 33. По IBAN тільки для рах 33. Але тільки об'єднані гор. вода та тепло без можливості розділення та корекції. Кажуть що така угода с постачальником. Для деяких адрес де я провожу оплату це принципово унеможливлює скористатись послугами банка. Обіцяли щось міняти. Цікаво що в минулому році все було добре.
Вадимка написав:PUMB Добрий день.1 июля 2023 г.Делала два платежа по домофону.Деньги по какой-то причине не дошли.уже скоро пол года,как постоянно ображаюсь в поддержку.Банк присилает постоянно отписки,что я во всем виновата.Что я отвечаю за все платежі.Я даже звонила в тот банк в которий бил отправлен платеж,но его тоже не нашли.Мне сказали,что я должна обращаться в банк оправитель.Помогите пожалуйста.Ви последняя надежда.Спасибо.
Все продолжается.В домофоне говорят денег не получали.Ходили в банк деньги не приходили.Говорят обращайтесь в банк отправитель.Пишите оскарження.В Пумбе говорят-ищите сами.И что теперь делать.Получается что оплата сделана,а денег нет.Больше в Пумбе никаких платежей.А куда в НБУ писать.Подскажите пожалуйста .
pavyak написав:Перемовини з підтримкою привели до такого результату. При вводі: платежі, комунальні, ЄДРПОУ, ОР. Підтягує реквізити Львівтеплоенерго для рах 32 та 33. По IBAN тільки для рах 33. Але тільки об'єднані гор. вода та тепло без можливості розділення та корекції. Кажуть що така угода с постачальником. Для деяких адрес де я провожу оплату це принципово унеможливлює скористатись послугами банка. Обіцяли щось міняти. Цікаво що в минулому році все було добре.
32 і 33 то шо таке? Ну і щодо вибору послуг то весь час плачу як за холодну воду, а постачальник зараховує на всю платіжку, тому не вважаю це проблемою