Якщо ще не пізно, то у зверненні і самому НБУ варто вказати, що звертаєтеся до них для захисту Ваших прав, як споживача банківських та платіжних послуг, у рамках Закону "Про Національний банк України", зокрема статті 7, пп. 34, 34-2. Бо вони часом починають відписувати, щоб самі із банкою розбиралися, а вони, типу, ніяким боком до ваших взаємин.
PUMB Вы не знаете, почему открывая кредитный лимит в Вашем банке мне на телефон пришел спам от этих контор? GoPozuka MrGroshi MyPzu4ka Go_Money PreniumCASH
Ваш банк оказывает этим конторам особые услуги в поиске заемщиков? Иначе каким образом спамеры получили мой телефонный номер сразу после обращения именно в Ваш банк? А может быть проведем следственный эксперимент и попробуем еще раз открыть лимит? Придут СМСки опять? Ведь придут, ДА?
amatorodessa Вітаємо! Післяплата на Новій пошті рахується як переказ коштів через сторонній сервіс. Відповідно, по ВСЕМОЖУ не буде входити в пільговий період така операція, а по новій кредитній картці ВСЕМОЖУ Online, буде входити в пільговий період, але матиме комісію 2.99%. За доставку операція рахується як покупка, тому завжди входить в пільговий період.