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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 64
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
9
2- Погане. Некомпетентне.
14%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
14
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 01:56

  Вадимка написав:klug Спасибо большое.

Якщо ще не пізно, то у зверненні і самому НБУ варто вказати, що звертаєтеся до них для захисту Ваших прав, як споживача банківських та платіжних послуг, у рамках Закону "Про Національний банк України", зокрема статті 7, пп. 34, 34-2. Бо вони часом починають відписувати, щоб самі із банкою розбиралися, а вони, типу, ніяким боком до ваших взаємин.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 09:32

klug Спасибо
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 09:42

PUMB
Вы не знаете, почему открывая кредитный лимит в Вашем банке мне на телефон пришел спам от этих контор?
GoPozuka
MrGroshi
MyPzu4ka
Go_Money
PreniumCASH

Ваш банк оказывает этим конторам особые услуги в поиске заемщиков?
Иначе каким образом спамеры получили мой телефонный номер сразу после обращения именно в Ваш банк?
А может быть проведем следственный эксперимент и попробуем еще раз открыть лимит? Придут СМСки опять? Ведь придут, ДА? :twisted:
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 10:34

  nekefer написав:Иначе каким образом спамеры получили мой телефонный номер сразу после обращения именно в Ваш банк?

Через УБКИ, например.
В которое ПУМБ как и другие банки шлет запрос при расчете кредитного лимита.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 10:40

  ramzes4 написав:
  nekefer написав:Иначе каким образом спамеры получили мой телефонный номер сразу после обращения именно в Ваш банк?

Через УБКИ, например.
В которое ПУМБ как и другие банки шлет запрос при расчете кредитного лимита.

в УБКИ есть именно телефонный номер????
а почему такого не происходит в Моно?

по закону телефон туда не входит
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-15#Text
Стаття 7. Інформація, що міститься в кредитній історії

1. Кредитна історія містить таку інформацію:

1) відомості, що ідентифікують особу:

а) для фізичних осіб:

прізвище, ім’я та по батькові;

дата народження;

паспортні дані;

місце проживання;

ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів (у разі наявності) (далі - ідентифікаційний номер);

відомості про поточну трудову діяльність;

сімейний стан особи та кількість осіб, які перебувають на її утриманні;

дата і номер державної реєстрації, відомості про орган державної реєстрації та основний предмет господарської діяльності фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності;

nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 10:49

Re: ПУМБ

ramzes4 написав:
  nekefer написав:Иначе каким образом спамеры получили мой телефонный номер сразу после обращения именно в Ваш банк?

Через УБКИ, например.
В которое ПУМБ как и другие банки шлет запрос при расчете кредитного лимита.
СМС-спами відбуваються саме з окремими банками
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 11:11

Вадимка
Вітаємо! Написали Вам в особисті повідомлення.
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 11:22

nekefer
Вітаємо! Бажаємо розібратись в ситуації, що у Вас склалась. Написали Вам в особисті повідомлення.
PUMB
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 11:28

amatorodessa
Вітаємо! Післяплата на Новій пошті рахується як переказ коштів через сторонній сервіс. Відповідно, по ВСЕМОЖУ не буде входити в пільговий період така операція, а по новій кредитній картці ВСЕМОЖУ Online, буде входити в пільговий період, але матиме комісію 2.99%. За доставку операція рахується як покупка, тому завжди входить в пільговий період.
PUMB
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