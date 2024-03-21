ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 бер, 2024 01:56
Вадимка написав: klug
Спасибо большое.
Якщо ще не пізно, то у зверненні і самому НБУ варто вказати, що звертаєтеся до них для захисту Ваших прав, як споживача банківських та платіжних послуг, у рамках Закону "Про Національний банк України", зокрема статті 7, пп. 34, 34-2. Бо вони часом починають відписувати, щоб самі із банкою розбиралися, а вони, типу, ніяким боком до ваших взаємин.
klug
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Додано: Чет 21 бер, 2024 09:32
klug Спасибо
Вадимка
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Додано: Чет 21 бер, 2024 09:42
PUMB
Вы не знаете, почему открывая кредитный лимит в Вашем банке мне на телефон пришел спам от этих контор?
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Ваш банк оказывает этим конторам особые услуги в поиске заемщиков?
Иначе каким образом спамеры получили мой телефонный номер сразу после обращения именно в Ваш банк?
А может быть проведем следственный эксперимент и попробуем еще раз открыть лимит? Придут СМСки опять? Ведь придут, ДА?
nekefer
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Додано: Чет 21 бер, 2024 10:34
nekefer написав:
Иначе каким образом спамеры получили мой телефонный номер сразу после обращения именно в Ваш банк?
Через УБКИ, например.
В которое ПУМБ как и другие банки шлет запрос при расчете кредитного лимита.
ramzes4
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Додано: Чет 21 бер, 2024 10:40
ramzes4 написав: nekefer написав:
Иначе каким образом спамеры получили мой телефонный номер сразу после обращения именно в Ваш банк?
Через УБКИ, например.
В которое ПУМБ как и другие банки шлет запрос при расчете кредитного лимита.
в УБКИ есть именно телефонный номер????
а почему такого не происходит в Моно?
по закону телефон туда не входит
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-15#Text
Стаття 7. Інформація, що міститься в кредитній історії
1. Кредитна історія містить таку інформацію: 1) відомості, що ідентифікують особу: а) для фізичних осіб: прізвище, ім’я та по батькові; дата народження; паспортні дані; місце проживання; ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів (у разі наявності) (далі - ідентифікаційний номер); відомості про поточну трудову діяльність; сімейний стан особи та кількість осіб, які перебувають на її утриманні; дата і номер державної реєстрації, відомості про орган державної реєстрації та основний предмет господарської діяльності фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності;
nekefer
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Додано: Чет 21 бер, 2024 10:49
ramzes4 написав: nekefer написав:
Иначе каким образом спамеры получили мой телефонный номер сразу после обращения именно в Ваш банк?
Через УБКИ, например.
В которое ПУМБ как и другие банки шлет запрос при расчете кредитного лимита.
СМС-спами відбуваються саме з окремими банками
2XL
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Додано: Чет 21 бер, 2024 11:11
Вадимка Вітаємо! Написали Вам в особисті повідомлення.
PUMB
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Додано: Чет 21 бер, 2024 11:22
nekefer Вітаємо! Бажаємо розібратись в ситуації, що у Вас склалась. Написали Вам в особисті повідомлення.
PUMB
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Додано: Чет 21 бер, 2024 11:28
amatorodessa Вітаємо! Післяплата на Новій пошті рахується як переказ коштів через сторонній сервіс. Відповідно, по ВСЕМОЖУ не буде входити в пільговий період така операція, а по новій кредитній картці ВСЕМОЖУ Online, буде входити в пільговий період, але матиме комісію 2.99%. За доставку операція рахується як покупка, тому завжди входить в пільговий період.
PUMB
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Додано: Чет 21 бер, 2024 12:40
PUMB
, зауваження щодо відображення роботи відділення в м. Краматорськ Краматорського р-н Донецької обл.:
у мобільному застосунку зазначено, що відділення працює (про якійсь обмеження в його роботі не зазначено); на сайті банку зазначено, що у відділенні доступні: обслуговування в консультаційному режимі, касове обслуговування, банкомат і термінал самообслуговування.
На прикинці лютого я скаржився щодо цього. Підтримка хоч тепер має інформацію щодо роботи цього відділення, але в мобільному застосунку без змін.
Треба, щоб інформація була однаковою на всіх ресурсах банку.
Howl
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