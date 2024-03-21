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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 64
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
9
2- Погане. Некомпетентне.
14%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
14
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 13:27

Howl
Вітаємо! Дякуємо, що повідомили нас! Ми уже зафіксували Ваш запит та неодмінно повернемось до Вас зі зворотнім зв'язком.
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 16:19

  Sime написав:Платили за одним збереженим шаблоном більше року, щомісячно. А може і два роки, усе нормально, усе добре. Було.
Сьогодні при спробі чергової оплати помічаю, рахунок інший! Звісно, невірний.

Дивлюся платіж за попередній місяць, рахунок правильний. Два місяця тому - правильний. Рік тому - правильний. Обираю шаблон - невірний.

Натискаю повторити платіж - рахунок інший, неправильний.

Жодних попереджень що щось там не так, чи зверніть увагу що при копіюванні рахунок змінюються - не має. Тобто, якщоб не помітили платіж би десь завис (так, гадаю, за якийсь час би повернувся але була б суттева затримка у отриманні грошей отримувачем і відповідні проблеми).
Реально, виглядає якщо не як шахрайство зі сторони банку так суттева підстава.

Як це так, натискаєш повторити платіж, фактично спопіювати усі реквізити і отримуєш геть інший рахунок отримувача???

Загалом, на рівному місці банк зробив суттеву проблему.

Звертаюсь в підтримку - чекайте, ваше звернення буде розглянуто протягом трьох робочих днів. Чи маю я зараз перевіряти усі інші шаблони - невідомо, та й як можна тримати у пам'яті усі рахунки?? Чи може взагалі зараз усі платежі по шаблонах працюють невірно і треба терміново перевіряти, проблема критична - а байдуже, у нас регламент, три робочих дня!

Для представника банку номер звернення: 202403-5492. Там і квитанції попередніх оплат від банку і рахунок від одержувача, та й взагалі, банк і сам бачить на які реквізити були попередні платежі.

PS. Рахунок отримувача який був збережений у шаблоні у по якому вже рік ідуть оплати - 100% правильний, жодних змін останні місяці не було.

Вітаємо! Ми детально розібратись у цій ситуації та відповіли Вам у приватні повідомлення.
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 18:49

Re: ПУМБ

nekefer написав:PUMB
Вы не знаете, почему открывая кредитный лимит в Вашем банке мне на телефон пришел спам от этих контор?
GoPozuka
MrGroshi
MyPzu4ka
Go_Money
PreniumCASH

Ваш банк оказывает этим конторам особые услуги в поиске заемщиков?
Иначе каким образом спамеры получили мой телефонный номер сразу после обращения именно в Ваш банк?
А может быть проведем следственный эксперимент и попробуем еще раз открыть лимит? Придут СМСки опять? Ведь придут, ДА? :twisted:
В мене те саме було

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lamal
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 18:54

  24589 написав:
  pavyak написав:Перемовини з підтримкою привели до такого результату. При вводі: платежі, комунальні, ЄДРПОУ, ОР. Підтягує реквізити Львівтеплоенерго для рах 32 та 33. По IBAN тільки для рах 33. Але тільки об'єднані гор. вода та тепло без можливості розділення та корекції. Кажуть що така угода с постачальником. Для деяких адрес де я провожу оплату це принципово унеможливлює скористатись послугами банка. Обіцяли щось міняти. Цікаво що в минулому році все було добре.

32 і 33 то шо таке? Ну і щодо вибору послуг то весь час плачу як за холодну воду, а постачальник зараховує на всю платіжку, тому не вважаю це проблемою

32 та 33 це початковий код особового рахунку. Де 33 був код Львівтеплоенерго а 32 код Залізничнетеплоенерго. Які зараз об'єнались під одним дахом. Холодна вода вже давно не ділеться на 4 рахункі а йде одними. По теплу і пумбу було багато прикладів коли платилось за одне а зараховувалось як їм сподобалось це коли було дві платіжки. Десь пів року як вони їх об'єднали. Але проблема не в цьому а в не можливості коригувати суму і за що ти оплачуєш.
pavyak
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 18:59

  lamal написав:
nekefer написав:PUMB
Вы не знаете, почему открывая кредитный лимит в Вашем банке мне на телефон пришел спам от этих контор?
GoPozuka
MrGroshi
MyPzu4ka
Go_Money
PreniumCASH

Ваш банк оказывает этим конторам особые услуги в поиске заемщиков?
Иначе каким образом спамеры получили мой телефонный номер сразу после обращения именно в Ваш банк?
А может быть проведем следственный эксперимент и попробуем еще раз открыть лимит? Придут СМСки опять? Ведь придут, ДА? :twisted:
В мене те саме було
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У меня в ТАСС такое было месяц назад. Закрыл Б5 и открыл Вери и пошел спам. Так что сливаются многие.
VLADPn
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 19:20

  VLADPn написав:
  lamal написав:
nekefer написав:PUMB
Вы не знаете, почему открывая кредитный лимит в Вашем банке мне на телефон пришел спам от этих контор?
GoPozuka
MrGroshi
MyPzu4ka
Go_Money
PreniumCASH

Ваш банк оказывает этим конторам особые услуги в поиске заемщиков?
Иначе каким образом спамеры получили мой телефонный номер сразу после обращения именно в Ваш банк?
А может быть проведем следственный эксперимент и попробуем еще раз открыть лимит? Придут СМСки опять? Ведь придут, ДА? :twisted:
В мене те саме було
Отправлено с моего Mi 9T через Tapatalk


У меня в ТАСС такое было месяц назад. Закрыл Б5 и открыл Вери и пошел спам. Так что сливаются многие.

Приходил такой же набор спама. Ничего не открывал и не закрывал. Пользовался существующими лимитами.
ramaz
 
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