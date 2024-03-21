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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 512513514515 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 64 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 14% 9 2- Погане. Некомпетентне. 14% 9 3- Задовільне. Хотілося б краще. 17% 11 4- Добре. Як і повинно бути. 33% 21 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 22% 14 Всього голосів : 64 Додано: Чет 21 бер, 2024 13:27 Howl

Вітаємо! Дякуємо, що повідомили нас! Ми уже зафіксували Ваш запит та неодмінно повернемось до Вас зі зворотнім зв'язком. PUMB

Представник банку Повідомлень: 3065 З нами з: 19.07.11 Подякував: 796 раз. Подякували: 194 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 бер, 2024 16:19 Sime написав: Платили за одним збереженим шаблоном більше року, щомісячно. А може і два роки, усе нормально, усе добре. Було.

Сьогодні при спробі чергової оплати помічаю, рахунок інший! Звісно, невірний.



Дивлюся платіж за попередній місяць, рахунок правильний. Два місяця тому - правильний. Рік тому - правильний. Обираю шаблон - невірний.



Натискаю повторити платіж - рахунок інший, неправильний.



Жодних попереджень що щось там не так, чи зверніть увагу що при копіюванні рахунок змінюються - не має. Тобто, якщоб не помітили платіж би десь завис (так, гадаю, за якийсь час би повернувся але була б суттева затримка у отриманні грошей отримувачем і відповідні проблеми).

Реально, виглядає якщо не як шахрайство зі сторони банку так суттева підстава.



Як це так, натискаєш повторити платіж, фактично спопіювати усі реквізити і отримуєш геть інший рахунок отримувача???



Загалом, на рівному місці банк зробив суттеву проблему.



Звертаюсь в підтримку - чекайте, ваше звернення буде розглянуто протягом трьох робочих днів. Чи маю я зараз перевіряти усі інші шаблони - невідомо, та й як можна тримати у пам'яті усі рахунки?? Чи може взагалі зараз усі платежі по шаблонах працюють невірно і треба терміново перевіряти, проблема критична - а байдуже, у нас регламент, три робочих дня!



Для представника банку номер звернення: 202403-5492. Там і квитанції попередніх оплат від банку і рахунок від одержувача, та й взагалі, банк і сам бачить на які реквізити були попередні платежі.



PS. Рахунок отримувача який був збережений у шаблоні у по якому вже рік ідуть оплати - 100% правильний, жодних змін останні місяці не було. Платили за одним збереженим шаблоном більше року, щомісячно. А може і два роки, усе нормально, усе добре. Було.Сьогодні при спробі чергової оплати помічаю, рахунок інший! Звісно, невірний.Дивлюся платіж за попередній місяць, рахунок правильний. Два місяця тому - правильний. Рік тому - правильний. Обираю шаблон - невірний.Натискаю повторити платіж - рахунок інший, неправильний.Жодних попереджень що щось там не так, чи зверніть увагу що при копіюванні рахунок змінюються - не має. Тобто, якщоб не помітили платіж би десь завис (так, гадаю, за якийсь час би повернувся але була б суттева затримка у отриманні грошей отримувачем і відповідні проблеми).Реально, виглядає якщо не як шахрайство зі сторони банку так суттева підстава.Як це так, натискаєш повторити платіж, фактично спопіювати усі реквізити і отримуєш геть інший рахунок отримувача???Загалом, на рівному місці банк зробив суттеву проблему.Звертаюсь в підтримку - чекайте, ваше звернення буде розглянуто протягом трьох робочих днів. Чи маю я зараз перевіряти усі інші шаблони - невідомо, та й як можна тримати у пам'яті усі рахунки?? Чи може взагалі зараз усі платежі по шаблонах працюють невірно і треба терміново перевіряти, проблема критична - а байдуже, у нас регламент, три робочих дня!Для представника банку номер звернення: 202403-5492. Там і квитанції попередніх оплат від банку і рахунок від одержувача, та й взагалі, банк і сам бачить на які реквізити були попередні платежі.PS. Рахунок отримувача який був збережений у шаблоні у по якому вже рік ідуть оплати - 100% правильний, жодних змін останні місяці не було.

Вітаємо! Ми детально розібратись у цій ситуації та відповіли Вам у приватні повідомлення. Вітаємо! Ми детально розібратись у цій ситуації та відповіли Вам у приватні повідомлення. PUMB

Представник банку Повідомлень: 3065 З нами з: 19.07.11 Подякував: 796 раз. Подякували: 194 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 бер, 2024 18:49 Re: ПУМБ nekefer написав: PUMB

Вы не знаете, почему открывая кредитный лимит в Вашем банке мне на телефон пришел спам от этих контор?

GoPozuka

MrGroshi

MyPzu4ka

Go_Money

PreniumCASH



Ваш банк оказывает этим конторам особые услуги в поиске заемщиков?

Иначе каким образом спамеры получили мой телефонный номер сразу после обращения именно в Ваш банк?

А может быть проведем следственный эксперимент и попробуем еще раз открыть лимит? Придут СМСки опять? Ведь придут, ДА? Вы не знаете, почему открывая кредитный лимит в Вашем банке мне на телефон пришел спам от этих контор?GoPozukaMrGroshiMyPzu4kaGo_MoneyPreniumCASHВаш банк оказывает этим конторам особые услуги в поиске заемщиков?Иначе каким образом спамеры получили мой телефонный номер сразу после обращения именно в Ваш банк?А может быть проведем следственный эксперимент и попробуем еще раз открыть лимит? Придут СМСки опять? Ведь придут, ДА? В мене те саме було



Отправлено с моего Mi 9T через Tapatalk В мене те саме булоОтправлено с моего Mi 9T через Tapatalk lamal

Повідомлень: 418 З нами з: 11.03.21 Подякував: 82 раз. Подякували: 55 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 бер, 2024 18:54 24589 написав: pavyak написав: Перемовини з підтримкою привели до такого результату. При вводі: платежі, комунальні, ЄДРПОУ, ОР. Підтягує реквізити Львівтеплоенерго для рах 32 та 33. По IBAN тільки для рах 33. Але тільки об'єднані гор. вода та тепло без можливості розділення та корекції. Кажуть що така угода с постачальником. Для деяких адрес де я провожу оплату це принципово унеможливлює скористатись послугами банка. Обіцяли щось міняти. Цікаво що в минулому році все було добре. Перемовини з підтримкою привели до такого результату. При вводі: платежі, комунальні, ЄДРПОУ, ОР. Підтягує реквізити Львівтеплоенерго для рах 32 та 33. По IBAN тільки для рах 33. Але тільки об'єднані гор. вода та тепло без можливості розділення та корекції. Кажуть що така угода с постачальником. Для деяких адрес де я провожу оплату це принципово унеможливлює скористатись послугами банка. Обіцяли щось міняти. Цікаво що в минулому році все було добре.

32 і 33 то шо таке? Ну і щодо вибору послуг то весь час плачу як за холодну воду, а постачальник зараховує на всю платіжку, тому не вважаю це проблемою 32 і 33 то шо таке? Ну і щодо вибору послуг то весь час плачу як за холодну воду, а постачальник зараховує на всю платіжку, тому не вважаю це проблемою

32 та 33 це початковий код особового рахунку. Де 33 був код Львівтеплоенерго а 32 код Залізничнетеплоенерго. Які зараз об'єнались під одним дахом. Холодна вода вже давно не ділеться на 4 рахункі а йде одними. По теплу і пумбу було багато прикладів коли платилось за одне а зараховувалось як їм сподобалось це коли було дві платіжки. Десь пів року як вони їх об'єднали. Але проблема не в цьому а в не можливості коригувати суму і за що ти оплачуєш. 32 та 33 це початковий код особового рахунку. Де 33 був код Львівтеплоенерго а 32 код Залізничнетеплоенерго. Які зараз об'єнались під одним дахом. Холодна вода вже давно не ділеться на 4 рахункі а йде одними. По теплу і пумбу було багато прикладів коли платилось за одне а зараховувалось як їм сподобалось це коли було дві платіжки. Десь пів року як вони їх об'єднали. Але проблема не в цьому а в не можливості коригувати суму і за що ти оплачуєш. pavyak

Повідомлень: 2526 З нами з: 15.02.10 Подякував: 30 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 бер, 2024 18:59 lamal написав: nekefer написав: PUMB

Вы не знаете, почему открывая кредитный лимит в Вашем банке мне на телефон пришел спам от этих контор?

GoPozuka

MrGroshi

MyPzu4ka

Go_Money

PreniumCASH



Ваш банк оказывает этим конторам особые услуги в поиске заемщиков?

Иначе каким образом спамеры получили мой телефонный номер сразу после обращения именно в Ваш банк?

А может быть проведем следственный эксперимент и попробуем еще раз открыть лимит? Придут СМСки опять? Ведь придут, ДА? Вы не знаете, почему открывая кредитный лимит в Вашем банке мне на телефон пришел спам от этих контор?GoPozukaMrGroshiMyPzu4kaGo_MoneyPreniumCASHВаш банк оказывает этим конторам особые услуги в поиске заемщиков?Иначе каким образом спамеры получили мой телефонный номер сразу после обращения именно в Ваш банк?А может быть проведем следственный эксперимент и попробуем еще раз открыть лимит? Придут СМСки опять? Ведь придут, ДА? В мене те саме було

Отправлено с моего Mi 9T через Tapatalk В мене те саме булоОтправлено с моего Mi 9T через Tapatalk



У меня в ТАСС такое было месяц назад. Закрыл Б5 и открыл Вери и пошел спам. Так что сливаются многие. У меня в ТАСС такое было месяц назад. Закрыл Б5 и открыл Вери и пошел спам. Так что сливаются многие. VLADPn

Повідомлень: 2628 З нами з: 04.02.12 Подякував: 217 раз. Подякували: 336 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 бер, 2024 19:20 VLADPn написав: lamal написав: nekefer написав: PUMB

Вы не знаете, почему открывая кредитный лимит в Вашем банке мне на телефон пришел спам от этих контор?

GoPozuka

MrGroshi

MyPzu4ka

Go_Money

PreniumCASH



Ваш банк оказывает этим конторам особые услуги в поиске заемщиков?

Иначе каким образом спамеры получили мой телефонный номер сразу после обращения именно в Ваш банк?

А может быть проведем следственный эксперимент и попробуем еще раз открыть лимит? Придут СМСки опять? Ведь придут, ДА? Вы не знаете, почему открывая кредитный лимит в Вашем банке мне на телефон пришел спам от этих контор?GoPozukaMrGroshiMyPzu4kaGo_MoneyPreniumCASHВаш банк оказывает этим конторам особые услуги в поиске заемщиков?Иначе каким образом спамеры получили мой телефонный номер сразу после обращения именно в Ваш банк?А может быть проведем следственный эксперимент и попробуем еще раз открыть лимит? Придут СМСки опять? Ведь придут, ДА? В мене те саме було

Отправлено с моего Mi 9T через Tapatalk В мене те саме булоОтправлено с моего Mi 9T через Tapatalk



У меня в ТАСС такое было месяц назад. Закрыл Б5 и открыл Вери и пошел спам. Так что сливаются многие. У меня в ТАСС такое было месяц назад. Закрыл Б5 и открыл Вери и пошел спам. Так что сливаются многие.

Приходил такой же набор спама. Ничего не открывал и не закрывал. Пользовался существующими лимитами. Приходил такой же набор спама. Ничего не открывал и не закрывал. Пользовался существующими лимитами. ramaz Повідомлень: 647 З нами з: 12.07.17 Подякував: 122 раз. Подякували: 118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 бер, 2024 03:50 Re: ПУМБ PUMB написав: amatorodessa

Вітаємо! Післяплата на Новій пошті рахується як переказ коштів через сторонній сервіс. Відповідно, по ВСЕМОЖУ не буде входити в пільговий період така операція, а по новій кредитній картці ВСЕМОЖУ Online, буде входити в пільговий період, але матиме комісію 2.99%. За доставку операція рахується як покупка, тому завжди входить в пільговий період. Дякую, можете розповісти які ще відмінності у карти ВсеМожу та ВсеМожу Онлайн? Дякую, можете розповісти які ще відмінності у карти ВсеМожу та ВсеМожу Онлайн? amatorodessa Повідомлень: 95 З нами з: 03.04.09 Подякував: 4 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 бер, 2024 05:53 Спасу багато, я звик. Постійно додаю в ЧС. При зміні телефону (трубки) історія повторюється.

Нещодавно стали телефонувати також рОботи типу слотокінгів. «Давно ви не заходили».. Я ніколи не заходив!!! Hotab Повідомлень: 11412 З нами з: 15.02.09 Подякував: 623 раз. Подякували: 2193 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 512513514515 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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