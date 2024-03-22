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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 бер, 2024 13:27
Howl
Вітаємо! Дякуємо, що повідомили нас! Ми уже зафіксували Ваш запит та неодмінно повернемось до Вас зі зворотнім зв'язком.
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PUMB
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Додано: Чет 21 бер, 2024 16:19
Sime написав:
Платили за одним збереженим шаблоном більше року, щомісячно. А може і два роки, усе нормально, усе добре. Було.
Сьогодні при спробі чергової оплати помічаю, рахунок інший! Звісно, невірний.
Дивлюся платіж за попередній місяць, рахунок правильний. Два місяця тому - правильний. Рік тому - правильний. Обираю шаблон - невірний.
Натискаю повторити платіж - рахунок інший, неправильний.
Жодних попереджень що щось там не так, чи зверніть увагу що при копіюванні рахунок змінюються - не має. Тобто, якщоб не помітили платіж би десь завис (так, гадаю, за якийсь час би повернувся але була б суттева затримка у отриманні грошей отримувачем і відповідні проблеми).
Реально, виглядає якщо не як шахрайство зі сторони банку так суттева підстава.
Як це так, натискаєш повторити платіж, фактично спопіювати усі реквізити і отримуєш геть інший рахунок отримувача???
Загалом, на рівному місці банк зробив суттеву проблему.
Звертаюсь в підтримку - чекайте, ваше звернення буде розглянуто протягом трьох робочих днів. Чи маю я зараз перевіряти усі інші шаблони - невідомо, та й як можна тримати у пам'яті усі рахунки?? Чи може взагалі зараз усі платежі по шаблонах працюють невірно і треба терміново перевіряти, проблема критична - а байдуже, у нас регламент, три робочих дня!
Для представника банку номер звернення: 202403-5492. Там і квитанції попередніх оплат від банку і рахунок від одержувача, та й взагалі, банк і сам бачить на які реквізити були попередні платежі.
PS. Рахунок отримувача який був збережений у шаблоні у по якому вже рік ідуть оплати - 100% правильний, жодних змін останні місяці не було.
Вітаємо! Ми детально розібратись у цій ситуації та відповіли Вам у приватні повідомлення.
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PUMB
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Додано: Чет 21 бер, 2024 18:49
nekefer написав:PUMB
Вы не знаете, почему открывая кредитный лимит в Вашем банке мне на телефон пришел спам от этих контор?
GoPozuka
MrGroshi
MyPzu4ka
Go_Money
PreniumCASH
Ваш банк оказывает этим конторам особые услуги в поиске заемщиков?
Иначе каким образом спамеры получили мой телефонный номер сразу после обращения именно в Ваш банк?
А может быть проведем следственный эксперимент и попробуем еще раз открыть лимит? Придут СМСки опять? Ведь придут, ДА?
В мене те саме було
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lamal
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Додано: Чет 21 бер, 2024 18:54
24589 написав: pavyak написав:
Перемовини з підтримкою привели до такого результату. При вводі: платежі, комунальні, ЄДРПОУ, ОР. Підтягує реквізити Львівтеплоенерго для рах 32 та 33. По IBAN тільки для рах 33. Але тільки об'єднані гор. вода та тепло без можливості розділення та корекції. Кажуть що така угода с постачальником. Для деяких адрес де я провожу оплату це принципово унеможливлює скористатись послугами банка. Обіцяли щось міняти. Цікаво що в минулому році все було добре.
32 і 33 то шо таке? Ну і щодо вибору послуг то весь час плачу як за холодну воду, а постачальник зараховує на всю платіжку, тому не вважаю це проблемою
32 та 33 це початковий код особового рахунку. Де 33 був код Львівтеплоенерго а 32 код Залізничнетеплоенерго. Які зараз об'єнались під одним дахом. Холодна вода вже давно не ділеться на 4 рахункі а йде одними. По теплу і пумбу було багато прикладів коли платилось за одне а зараховувалось як їм сподобалось це коли було дві платіжки. Десь пів року як вони їх об'єднали. Але проблема не в цьому а в не можливості коригувати суму і за що ти оплачуєш.
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pavyak
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Додано: Чет 21 бер, 2024 18:59
lamal написав: nekefer написав:PUMB
Вы не знаете, почему открывая кредитный лимит в Вашем банке мне на телефон пришел спам от этих контор?
GoPozuka
MrGroshi
MyPzu4ka
Go_Money
PreniumCASH
Ваш банк оказывает этим конторам особые услуги в поиске заемщиков?
Иначе каким образом спамеры получили мой телефонный номер сразу после обращения именно в Ваш банк?
А может быть проведем следственный эксперимент и попробуем еще раз открыть лимит? Придут СМСки опять? Ведь придут, ДА?
В мене те саме було
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У меня в ТАСС такое было месяц назад. Закрыл Б5 и открыл Вери и пошел спам. Так что сливаются многие.
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VLADPn
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Додано: Чет 21 бер, 2024 19:20
VLADPn написав: lamal написав: nekefer написав:PUMB
Вы не знаете, почему открывая кредитный лимит в Вашем банке мне на телефон пришел спам от этих контор?
GoPozuka
MrGroshi
MyPzu4ka
Go_Money
PreniumCASH
Ваш банк оказывает этим конторам особые услуги в поиске заемщиков?
Иначе каким образом спамеры получили мой телефонный номер сразу после обращения именно в Ваш банк?
А может быть проведем следственный эксперимент и попробуем еще раз открыть лимит? Придут СМСки опять? Ведь придут, ДА?
В мене те саме було
Отправлено с моего Mi 9T через Tapatalk
У меня в ТАСС такое было месяц назад. Закрыл Б5 и открыл Вери и пошел спам. Так что сливаются многие.
Приходил такой же набор спама. Ничего не открывал и не закрывал. Пользовался существующими лимитами.
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ramaz
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 03:50
PUMB написав:amatorodessa
Вітаємо! Післяплата на Новій пошті рахується як переказ коштів через сторонній сервіс. Відповідно, по ВСЕМОЖУ не буде входити в пільговий період така операція, а по новій кредитній картці ВСЕМОЖУ Online, буде входити в пільговий період, але матиме комісію 2.99%. За доставку операція рахується як покупка, тому завжди входить в пільговий період.
Дякую, можете розповісти які ще відмінності у карти ВсеМожу та ВсеМожу Онлайн?
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amatorodessa
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 05:53
Спасу багато, я звик. Постійно додаю в ЧС. При зміні телефону (трубки) історія повторюється.
Нещодавно стали телефонувати також рОботи типу слотокінгів. «Давно ви не заходили».. Я ніколи не заходив!!!
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Hotab
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 10:57
amatorodessa
Вітаємо! Кредитна карта "ВСЕМОЖУ" має пільговий період до 62-х днів лише на безготівкові операції та оплати у ПУМБ Online (поповнення мобільного номеру, оплата комунальних послуг). Зняття готівки чи переказ коштів на картку іншого банку відбувається без комісії, проте нараховується відсоток за користування кредитними коштами за кожен день користування. Відсоткова ставка 3.99% в місяць.
По кредитній карті "ВСЕМОЖУ Online" пільговий період до 62-х днів діє на будь-яку операцію. Проте, зняття готівки чи переказ коштів відбувається з комісією 2.99%, а відсоткова ставка 2.99% в місяць.
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PUMB
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 11:10
Hotab написав:
Нещодавно стали телефонувати також рОботи типу слотокінгів. «Давно ви не заходили».. Я ніколи не заходив!!!
)))
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