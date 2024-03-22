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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 бер, 2024 15:34
Re: ПУМБ
Сьогодні в 14:27 здійснив розрахунок в іноземному онлайн магазині розраховуючи на комерційний курс банку вказаний на
Додано: П'ят 22 бер, 2024 15:36
andriy_z
Вітаємо! Нам дуже шкода, що дана ситуація викликала у Вас негативні емоції. Ми хочемо розібратись детальніше та все перевірити, тому написали Вам у приватні повідомлення для уточнення інформації.
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