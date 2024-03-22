RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 513514515516

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
14
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 15:34

Re: ПУМБ

Сьогодні в 14:27 здійснив розрахунок в іноземному онлайн магазині розраховуючи на комерційний курс банку вказаний на офіційному сайті (39.00грн. за 1$). Блокування відбулось згідно курсу 39.10. Звернувся в підтримку де хотів зафіксувати проблему. Отримав дуже негативне враження від спілкування з оператором після якого в майбутньому мабуть більше не буду здійснювати схожі оплати, та й не певен чи хочу співпрацювати з банком що не здатен визнавати свої помилки. Думаю також над зверненням в НБУ щодо введення клієнта в оману через недостовірну інформацію розміщену на офіц. сайті банку :roll:
Зображення
andriy_z
 
Повідомлень: 104
З нами з: 05.03.14
Подякував: 34 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 15:36

andriy_z
Вітаємо! Нам дуже шкода, що дана ситуація викликала у Вас негативні емоції. Ми хочемо розібратись детальніше та все перевірити, тому написали Вам у приватні повідомлення для уточнення інформації.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3067
З нами з: 19.07.11
Подякував: 796 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 513514515516
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5152)
22.03.2024 15:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.