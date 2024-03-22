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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
14
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 15:34

Re: ПУМБ

Сьогодні в 14:27 здійснив розрахунок в іноземному онлайн магазині розраховуючи на комерційний курс банку вказаний на офіційному сайті (39.00грн. за 1$). Блокування відбулось згідно курсу 39.10. Звернувся в підтримку де хотів зафіксувати проблему. Отримав дуже негативне враження від спілкування з оператором після якого в майбутньому мабуть більше не буду здійснювати схожі оплати, та й не певен чи хочу співпрацювати з банком що не здатен визнавати свої помилки. Думаю також над зверненням в НБУ щодо введення клієнта в оману через недостовірну інформацію розміщену на офіц. сайті банку :roll:
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andriy_z
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 15:36

andriy_z
Вітаємо! Нам дуже шкода, що дана ситуація викликала у Вас негативні емоції. Ми хочемо розібратись детальніше та все перевірити, тому написали Вам у приватні повідомлення для уточнення інформації.
PUMB
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Представник банку
 
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