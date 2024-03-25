Сьогодні в 14:27 здійснив розрахунок в іноземному онлайн магазині розраховуючи на комерційний курс банку вказаний на офіційному сайті (39.00грн. за 1$). Блокування відбулось згідно курсу 39.10. Звернувся в підтримку де хотів зафіксувати проблему. Отримав дуже негативне враження від спілкування з оператором після якого в майбутньому мабуть більше не буду здійснювати схожі оплати, та й не певен чи хочу співпрацювати з банком що не здатен визнавати свої помилки. Думаю також над зверненням в НБУ щодо введення клієнта в оману через недостовірну інформацію розміщену на офіц. сайті банку
andriy_z Вітаємо! Нам дуже шкода, що дана ситуація викликала у Вас негативні емоції. Ми хочемо розібратись детальніше та все перевірити, тому написали Вам у приватні повідомлення для уточнення інформації.
Howl написав:PUMB, зауваження щодо відображення роботи відділення в м. Краматорськ Краматорського р-н Донецької обл.:
у мобільному застосунку зазначено, що відділення працює (про якійсь обмеження в його роботі не зазначено);
на сайті банку зазначено, що у відділенні доступні: обслуговування в консультаційному режимі, касове обслуговування, банкомат і термінал самообслуговування.
На прикинці лютого я скаржився щодо цього. Підтримка хоч тепер має інформацію щодо роботи цього відділення, але в мобільному застосунку без змін.
Треба, щоб інформація була однаковою на всіх ресурсах банку.
Вітаємо! Щиро вдячні за Ваш відгук!
Ваша пропозиція була передана нашим спеціалістам для ретельного розгляду. Наразі, на жаль, ми не можемо надати конкретний термін реалізації, проте, така можливість буде розглянута у наступних оновленнях нашого застосунку ПУМБ Online.