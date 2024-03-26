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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 бер, 2024 15:34
Re: ПУМБ
Сьогодні в 14:27 здійснив розрахунок в іноземному онлайн магазині розраховуючи на комерційний курс банку вказаний на
Додано: П'ят 22 бер, 2024 15:36
andriy_z
Вітаємо! Нам дуже шкода, що дана ситуація викликала у Вас негативні емоції. Ми хочемо розібратись детальніше та все перевірити, тому написали Вам у приватні повідомлення для уточнення інформації.
Додано: Суб 23 бер, 2024 10:03
Вітаємо! Щиро вдячні за Ваш відгук!
Ваша пропозиція була передана нашим спеціалістам для ретельного розгляду. Наразі, на жаль, ми не можемо надати конкретний термін реалізації, проте, така можливість буде розглянута у наступних оновленнях нашого застосунку ПУМБ Online.
Додано: Пон 25 бер, 2024 15:14
Оформив Оплату частинами new, наступний платіж до 25.04. Це виходить, що кожного місяця потрібно буде самому руцями його ото гасити через кнопу "Внести платіж"?
Проводка також С2А, як і на ВсеМожу?
Додано: Пон 25 бер, 2024 15:29
Striker
Вітаємо! Вам необхідно буде вносити платежі до 18:00 25 числа кожного місяця. При оплаті у застосунку ПУМБ Online платежі здійснюються через А2А.
Додано: Пон 25 бер, 2024 17:02
Додано: Пон 25 бер, 2024 17:41
ramzes4
Вітаємо!
Так, може бути автоматичне списання з дебетового рахунку в дату білінгу, якщо клієнт забув внести платіж. Дане списання задля уникнення простроченої заборгованості, оскільки це впливає на кредитну історію. Але ми не радимо використовувати даний спосіб внесення обов'язкового платежу, потрібно вносити самостійно та завчасно.
Додано: Пон 25 бер, 2024 22:18
PUMB ,
В приложении в анкетных данных есть назначенная банком сумма: типа "максимальная сумма всех операций за квартал
"всех операций" - это как считается? в том числе и расходных тоже,и оплат, и "внутрибанковских" открытий онлайн-депозита с собственной ВсеКарты, и выплаты обратно на нее же тела и процентов?
Додано: Вів 26 бер, 2024 09:49
flysoulfly
Вітаємо! Вам необхідно вказати максимальну суму надходжень на Ваші карткові рахунки. Операції між Вашими рахунками в нашому банку в цю суму не враховуються.
Додано: Вів 26 бер, 2024 14:11
Re: ПУМБ
Згадав сьогодні що не оплатив за інтернет. Зайшов в додаток, відкриваю шаблон для оплаті за Фрінет, є всі реквізити для оплати крім особового рахунку. Витираю шаблон ввожу у пошуку Фрінет, далі просить ввести особовий рахунок і все на наступному екрані його вже немає, лише IBAN, ЄДРПОУ, в призначені тільки прізвище. Вирішив подивитись квитанцію за минулий місяць, а там банк призначення взагалі був інший. Пішов на сайт шукати хто правий. На сайті дійсно той рахунок що зараз вказаний в Пумбі. Роблю тестовий платіж, зарахування миттєве. Провожу основний переказ який так само миттєво зараховується. От цікаво для чого Пумб робить щоб клієнти хвилювались куди банк може запуляти платіж
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