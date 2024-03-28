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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 514515516517

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
14
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 14:36

pavyak Вітаємо! Підкажіть, будь ласка, чи є у Вас можливість надіслати скріншот з даною помилкою у відображенні в приватні повідомлення?
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 18:36

  andriy_z написав:Звернувся в підтримку де хотів зафіксувати проблему.

А что это за чёс про манибокс в чате поддержки? Это теперь при обращении в поддержку вместо решения проблемы тут заливают в уши рекламу?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 15:41

зміни в обслуговуванні і комісіях
https://about.pumb.ua/presscenter/notif ... slugo#info
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 17:12

Названівать на телефон 7 (СІМ, Карл, СІМ) разів за день, щоб нав'язувать кредитний ліміт це якийсь новий рекорд дебілізма цього банку. І це вже після того, як в чаті зареєстровано звернення на нав'ящиві дзвінки. 🌚
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 19:07

Re: ПУМБ

Прислали письмо щястя, шо превышены доходы (была выплата по ОВДП) и надо обновить анкету. Анкету обновил и на всякий случай все свои деньги вывел, я всё правильно сделал?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 19:12

  Ferlakur написав:Прислали письмо щястя, шо превышены доходы (была выплата по ОВДП) и надо обновить анкету. Анкету обновил и на всякий случай все свои деньги вывел, я всё правильно сделал?

Можна навіть закрити рахунки
sens
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 20:01

  sens написав:
  Ferlakur написав:Прислали письмо щястя, шо превышены доходы (была выплата по ОВДП) и надо обновить анкету. Анкету обновил и на всякий случай все свои деньги вывел, я всё правильно сделал?

Можна навіть закрити рахунки


все правильно порадили.
У мене в додатку висіло нагадування - потреба в оновлення даних.
Ходив, топав , оновив - питали дохід за місяць і за квартал.
"наказава" на 60К.
Потім питаю, чи нічого не буде, якщо відкрию депозит на 100к через переказ .
Вона відповіла - нічого не буде.
Я питав за реакцію фінмона, вона ж відповіла глобально - НІЧОГО в тебе НЕ БУДЕ .
:mrgreen: осучаснення грошових відносин, ти і твої гроші, крім податкової нікому не потрібні.
Goodman
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