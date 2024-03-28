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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 бер, 2024 14:36
pavyak Вітаємо! Підкажіть, будь ласка, чи є у Вас можливість надіслати скріншот з даною помилкою у відображенні в приватні повідомлення?
Додано: Вів 26 бер, 2024 18:36
Додано: Сер 27 бер, 2024 15:41
зміни в обслуговуванні і комісіях
Додано: Чет 28 бер, 2024 17:12
Названівать на телефон 7 (СІМ, Карл, СІМ) разів за день, щоб нав'язувать кредитний ліміт це якийсь новий рекорд дебілізма цього банку. І це вже після того, як в чаті зареєстровано звернення на нав'ящиві дзвінки. 🌚
Додано: Чет 28 бер, 2024 19:07
Re: ПУМБ
Прислали письмо щястя, шо превышены доходы (была выплата по ОВДП) и надо обновить анкету. Анкету обновил и на всякий случай все свои деньги вывел, я всё правильно сделал?
Додано: Чет 28 бер, 2024 19:12
Додано: Чет 28 бер, 2024 20:01
все правильно порадили.
У мене в додатку висіло нагадування - потреба в оновлення даних.
Ходив, топав , оновив - питали дохід за місяць і за квартал.
"наказава" на 60К.
Потім питаю, чи нічого не буде, якщо відкрию депозит на 100к через переказ .
Вона відповіла - нічого не буде.
Я питав за реакцію фінмона, вона ж відповіла глобально - НІЧОГО в тебе НЕ БУДЕ .
осучаснення грошових відносин, ти і твої гроші, крім податкової нікому не потрібні.
Додано: Чет 28 бер, 2024 21:15
Re: ПУМБ
PUMB, банк оновив у себе інформацію щодо зміни селищ міського типу на селища відповідно до закону від 28 липня 2023 року № 3285-IX «Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України», який набрав чинності 26 січня 2024 року?
Бо планую якось зайти до відділення і оновити свої дані, надаючи документи з "Дія" чи паперові документи -- хочется мати в базі банку правильну адресу, як відображається в реєстрах держави.
Додано: Чет 28 бер, 2024 23:26
Re: ПУМБ
вона там правильна , принаймі вони бачать відповідність.
у мене ще стара, "комуністична" прописка - прокатило.
пішов би у пенсійний, то завернули би - йдіть у цнап і перепрописуйтесь.
Все оновлення даних зводиться до порівняння паспорту з тим. що у них у базі.
потім фото з паспортом де остання актуальна фотографія і
питання про доходи :
- щомісячно
- щоквартально
питання словесні , декларативні .
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