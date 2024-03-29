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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 бер, 2024 10:45
flysoulfly написав:
Ferlakur написав:
Прислали письмо щястя, шо превышены доходы (была выплата по ОВДП)
Сильно большое превышение? Примерно сколько в %% от ранее заявленных в банк "доходов" ?
Это пуш прислали в приложение. Раза в три примерно за месяц.
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 11:04
Ferlakur
понятно.
Для Пумба держатели ОВДП - они ж очень подозрительные клиенты.
Шучу. Робот-пушер он же назначение платежа не читал, просто арифметически триггернул на внутрибанковский финмон.
Может быть всьо и ОК будет после предоставления подтверждающих доход доков. Но это не точно.
Востаннє редагувалось flysoulfly
в П'ят 29 бер, 2024 11:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 11:05
Ferlakur написав: flysoulfly написав:
Ferlakur написав:
Прислали письмо щястя, шо превышены доходы (была выплата по ОВДП)
Сильно большое превышение? Примерно сколько в %% от ранее заявленных в банк "доходов" ?
Это пуш прислали в приложение. Раза в три примерно за месяц.
Мне тоже самое пришло - 12го числа - принес документы подтверждающие доход - выплата купонов по ОВГЗ за несколько лет - нам это не подходит - заявила менеджер со слов финмона. Загрузил фотки этих довидок в приложении - ни ответа ни привета. Наверное, действительно, лучше закрыть все свои счета и профайл, а потом через пару месяцев снова открыться...
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asti
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 11:08
asti
может, надо было хоть к нач.отделения обратиться, а не к рядовому менеджеру?
Востаннє редагувалось flysoulfly
в П'ят 29 бер, 2024 11:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 11:08
asti написав:
принес документы подтверждающие доход
Вам написали принести документы? Мне просто написали обновить анкету в приложении.
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 11:09
flysoulfly написав:
Робот-пушер он же назначение платежа не читал, просто арифметически триггернул
не підтягнула Дія ідентифікацію після зміни верхньої ланки ліміту, потопав у відділення...так отой робот перевкладені суми депошек рахує, погашення ВсеМожу з ВсеКартки, звісно всі кеш надходження, взагалі будь-які плюсує
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kulikrom
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 11:11
Ferlakur написав: asti написав:
принес документы подтверждающие доход
Вам написали принести документы? Мне просто написали обновить анкету в приложении.
тогда попробуйте в приложении впишите получившийся по итогу "месячный доход" - может ограничатся этим.
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flysoulfly
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 11:15
flysoulfly написав: Ferlakur написав: asti написав:
принес документы подтверждающие доход
Вам написали принести документы? Мне просто написали обновить анкету в приложении.
тогда попробуйте в приложении впишите получившийся по итогу "месячный доход" - может ограничатся этим.
Так кто его знает, какой у них там доход получился, если, как выше написали
kulikrom написав:
отой робот перевкладені суми депошек рахує, погашення ВсеМожу з ВсеКартки, звісно всі кеш надходження, взагалі будь-які плюсує
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Ferlakur
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 11:18
kulikrom написав: flysoulfly написав:
Робот-пушер он же назначение платежа не читал, просто арифметически триггернул
отой робот перевкладені суми депошек рахує, погашення ВсеМожу з ВсеКартки, звісно всі кеш надходження, взагалі будь-які плюсує
тоже есть такое подозрение, но вот ответственные товарищи из ПУМБа в очередной раз утверждают: вывсьоврьоти
flysoulfly написав:PUMB
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В приложении в анкетных данных есть назначенная банком сумма: типа "максимальная сумма всех операций за квартал
"всех операций" - это как считается? в том числе и расходных тоже,и оплат, и "внутрибанковских" открытий онлайн-депозита с собственной ВсеКарты, и выплаты обратно на нее же тела и процентов?
PUMB написав:flysoulfly
Вітаємо! Вам необхідно вказати максимальну суму надходжень на Ваші карткові рахунки. Операції між Вашими рахунками в нашому банку в цю суму не враховуються
.
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