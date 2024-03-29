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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 515516517518

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ПУМБ 3.3 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
14
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 10:45

  flysoulfly написав:
  Ferlakur написав:Прислали письмо щястя, шо превышены доходы (была выплата по ОВДП)
:(
Сильно большое превышение? Примерно сколько в %% от ранее заявленных в банк "доходов" ?

Это пуш прислали в приложение. Раза в три примерно за месяц.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 11:04

Ferlakur понятно.
Для Пумба держатели ОВДП - они ж очень подозрительные клиенты. :twisted: Шучу. Робот-пушер он же назначение платежа не читал, просто арифметически триггернул на внутрибанковский финмон.
Может быть всьо и ОК будет после предоставления подтверждающих доход доков. Но это не точно.
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 29 бер, 2024 11:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 11:05

  Ferlakur написав:
  flysoulfly написав:
  Ferlakur написав:Прислали письмо щястя, шо превышены доходы (была выплата по ОВДП)
:(
Сильно большое превышение? Примерно сколько в %% от ранее заявленных в банк "доходов" ?

Это пуш прислали в приложение. Раза в три примерно за месяц.
Мне тоже самое пришло - 12го числа - принес документы подтверждающие доход - выплата купонов по ОВГЗ за несколько лет - нам это не подходит - заявила менеджер со слов финмона. Загрузил фотки этих довидок в приложении - ни ответа ни привета. Наверное, действительно, лучше закрыть все свои счета и профайл, а потом через пару месяцев снова открыться...
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 11:08

asti
может, надо было хоть к нач.отделения обратиться, а не к рядовому менеджеру?
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 29 бер, 2024 11:08, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 11:08

  asti написав: принес документы подтверждающие доход

Вам написали принести документы? Мне просто написали обновить анкету в приложении.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 11:09

  flysoulfly написав:Робот-пушер он же назначение платежа не читал, просто арифметически триггернул

не підтягнула Дія ідентифікацію після зміни верхньої ланки ліміту, потопав у відділення...так отой робот перевкладені суми депошек рахує, погашення ВсеМожу з ВсеКартки, звісно всі кеш надходження, взагалі будь-які плюсує
kulikrom
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 11:11

  Ferlakur написав:
  asti написав: принес документы подтверждающие доход

Вам написали принести документы? Мне просто написали обновить анкету в приложении.
тогда попробуйте в приложении впишите получившийся по итогу "месячный доход" - может ограничатся этим.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 11:15

  flysoulfly написав:
  Ferlakur написав:
  asti написав: принес документы подтверждающие доход

Вам написали принести документы? Мне просто написали обновить анкету в приложении.
тогда попробуйте в приложении впишите получившийся по итогу "месячный доход" - может ограничатся этим.


Так кто его знает, какой у них там доход получился, если, как выше написали
  kulikrom написав: отой робот перевкладені суми депошек рахує, погашення ВсеМожу з ВсеКартки, звісно всі кеш надходження, взагалі будь-які плюсує
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 11:18

  kulikrom написав:
  flysoulfly написав:Робот-пушер он же назначение платежа не читал, просто арифметически триггернул
отой робот перевкладені суми депошек рахує, погашення ВсеМожу з ВсеКартки, звісно всі кеш надходження, взагалі будь-які плюсує
тоже есть такое подозрение, но вот ответственные товарищи из ПУМБа в очередной раз утверждают: вывсьоврьоти :mrgreen:
  flysoulfly написав:PUMB ,
В приложении в анкетных данных есть назначенная банком сумма: типа "максимальная сумма всех операций за квартал
"всех операций" - это как считается? в том числе и расходных тоже,и оплат, и "внутрибанковских" открытий онлайн-депозита с собственной ВсеКарты, и выплаты обратно на нее же тела и процентов? :shock:
  PUMB написав:flysoulfly
Вітаємо! Вам необхідно вказати максимальну суму надходжень на Ваші карткові рахунки. Операції між Вашими рахунками в нашому банку в цю суму не враховуються.
flysoulfly
 
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