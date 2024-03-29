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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 516517518519

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
14
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 12:14

Депозит валютний

Щось не відкриває депозит валютний(той що за гривню). Додаток пише, що не отримав відповіді від сервера. Тут таке часто?
h8_Sharhan
 
Повідомлень: 17
З нами з: 12.06.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 13:03

Re: ПУМБ

  h8_Sharhan написав:Додаток пише, що не отримав відповіді від сервера. Тут таке часто?
періодично буває. Може не бути тиждень, а потім декілька разів на день
otshelnick1
 
Повідомлень: 202
З нами з: 13.10.22
Подякував: 14 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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