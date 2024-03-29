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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 бер, 2024 12:14
Депозит валютний
Щось не відкриває депозит валютний(той що за гривню). Додаток пише, що не отримав відповіді від сервера. Тут таке часто?
Додано: П'ят 29 бер, 2024 13:03
Re: ПУМБ
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