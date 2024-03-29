|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 бер, 2024 12:14
Щось не відкриває депозит валютний(той що за гривню). Додаток пише, що не отримав відповіді від сервера. Тут таке часто?
-
h8_Sharhan
-
-
- Повідомлень: 17
- З нами з: 12.06.19
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 бер, 2024 13:03
h8_Sharhan написав:
Додаток пише, що не отримав відповіді від сервера. Тут таке часто?
періодично буває. Може не бути тиждень, а потім декілька разів на день
-
otshelnick1
-
-
- Повідомлень: 202
- З нами з: 13.10.22
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 бер, 2024 14:56
ПУМБ пропонує екстра кешбек (+1 категорія) якщо зробиш пару (4 вроді) покупок
де про це можна почитати на сайті?
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16118
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 420 раз.
- Подякували: 1590 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77
, wolt450
і 9 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор