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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 бер, 2024 12:14
Депозит валютний
Щось не відкриває депозит валютний(той що за гривню). Додаток пише, що не отримав відповіді від сервера. Тут таке часто?
Додано: П'ят 29 бер, 2024 13:03
Re: ПУМБ
Додано: П'ят 29 бер, 2024 14:56
ПУМБ пропонує екстра кешбек (+1 категорія) якщо зробиш пару (4 вроді) покупок
де про це можна почитати на сайті?
Додано: П'ят 29 бер, 2024 16:31
Re: ПУМБ
Я комуналку сплатив ,отримав на квітень +1категорію
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 16:41
Вітаємо! Відповідь щодо даної ситуації ми надали Вам в особисті повідомлення!
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