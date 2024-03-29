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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 бер, 2024 12:14
Депозит валютний
Щось не відкриває депозит валютний(той що за гривню). Додаток пише, що не отримав відповіді від сервера. Тут таке часто?
Додано: П'ят 29 бер, 2024 13:03
Re: ПУМБ
Додано: П'ят 29 бер, 2024 14:56
ПУМБ пропонує екстра кешбек (+1 категорія) якщо зробиш пару (4 вроді) покупок
де про це можна почитати на сайті?
Додано: П'ят 29 бер, 2024 16:31
Re: ПУМБ
Я комуналку сплатив ,отримав на квітень +1категорію
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 16:41
Вітаємо! Відповідь щодо даної ситуації ми надали Вам в особисті повідомлення!
Додано: П'ят 29 бер, 2024 18:29
M-Audio
Вітаємо!
Наші колеги в чат-підтримці банку лише пропонують ознайомитись з продуктами та вигідними рішеннями від банку. Проте, якщо це викликає негативне враження, ми обов'язково зареєструємо дану скаргу та надамо зворотний зв'язок. Також, Ви можете написати нам в особисті повідомлення, аби поділитись враженнями від користування нашими послугами та назвати пропозиції. Ми завжди раді новим ідеям, тому прислухаємось до побажань клієнтів, щоб ставати кращими.
Додано: П'ят 29 бер, 2024 18:45
h8_Sharhan
Вітаємо!
Написали Вам в особисті повідомлення, щоб уточнити актуальність проблеми та допомогти у вирішення ситуації.
Додано: П'ят 29 бер, 2024 18:55
greenozon
Вітаємо!
Дана Акційна пропозиція діє для обмеженої кількості клієнтів. Учасники обираються банком випадковим чином і їм надійшло в PUSH повідомленні кількість операцій, які потрібно здійснити до 28.03 (будь-які операції на будь-яку суму). При виконанні умов (клієнт отримає повідомлення), в Квітні до вибору буде доступна додаткова категорія кешбеку.
Додано: П'ят 29 бер, 2024 19:15
Hemi
Вітаємо!
Ми бажаємо розібратись в даній ситуації. Напишіть, будь ласка, нам в приватні повідомлення Ваші дані: ПІБ, ІПН та номер телефону для перевірки зареєстрованого звернення щодо дзвінків.
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