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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ПУМБ 3.3 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
14
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 12:14

Депозит валютний

Щось не відкриває депозит валютний(той що за гривню). Додаток пише, що не отримав відповіді від сервера. Тут таке часто?
h8_Sharhan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 13:03

Re: ПУМБ

  h8_Sharhan написав:Додаток пише, що не отримав відповіді від сервера. Тут таке часто?
періодично буває. Може не бути тиждень, а потім декілька разів на день
otshelnick1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 14:56

ПУМБ пропонує екстра кешбек (+1 категорія) якщо зробиш пару (4 вроді) покупок
де про це можна почитати на сайті?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 16:31

Re: ПУМБ

greenozon написав:ПУМБ пропонує екстра кешбек (+1 категорія) якщо зробиш пару (4 вроді) покупок
де про це можна почитати на сайті?
Я комуналку сплатив ,отримав на квітень +1категорію

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lamal
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 16:40

greenozon
Була окрема пропозиція клієнтам, не всім
valya
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 16:41

  andriy_z написав:Сьогодні в 14:27 здійснив розрахунок в іноземному онлайн магазині розраховуючи на комерційний курс банку вказаний на офіційному сайті (39.00грн. за 1$). Блокування відбулось згідно курсу 39.10. Звернувся в підтримку де хотів зафіксувати проблему. Отримав дуже негативне враження від спілкування з оператором після якого в майбутньому мабуть більше не буду здійснювати схожі оплати, та й не певен чи хочу співпрацювати з банком що не здатен визнавати свої помилки. Думаю також над зверненням в НБУ щодо введення клієнта в оману через недостовірну інформацію розміщену на офіц. сайті банку :roll:
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Вітаємо! Відповідь щодо даної ситуації ми надали Вам в особисті повідомлення!
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 18:29

M-Audio

Вітаємо!

Наші колеги в чат-підтримці банку лише пропонують ознайомитись з продуктами та вигідними рішеннями від банку. Проте, якщо це викликає негативне враження, ми обов'язково зареєструємо дану скаргу та надамо зворотний зв'язок. Також, Ви можете написати нам в особисті повідомлення, аби поділитись враженнями від користування нашими послугами та назвати пропозиції. Ми завжди раді новим ідеям, тому прислухаємось до побажань клієнтів, щоб ставати кращими.
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 18:45

h8_Sharhan
Вітаємо!

Написали Вам в особисті повідомлення, щоб уточнити актуальність проблеми та допомогти у вирішення ситуації.
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 18:55

greenozon
Вітаємо!

Дана Акційна пропозиція діє для обмеженої кількості клієнтів. Учасники обираються банком випадковим чином і їм надійшло в PUSH повідомленні кількість операцій, які потрібно здійснити до 28.03 (будь-які операції на будь-яку суму). При виконанні умов (клієнт отримає повідомлення), в Квітні до вибору буде доступна додаткова категорія кешбеку.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 19:15

Hemi
Вітаємо!

Ми бажаємо розібратись в даній ситуації. Напишіть, будь ласка, нам в приватні повідомлення Ваші дані: ПІБ, ІПН та номер телефону для перевірки зареєстрованого звернення щодо дзвінків.
PUMB
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