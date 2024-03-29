Ferlakur
Вітаємо!
Будемо вдячні, якщо напишете нам в приватні повідомлення Ваші дані (ПІБ, ІПН та номер телефону), щоб переглянути ситуацію та вказати подальший хід дій.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 бер, 2024 19:44
Ferlakur
Вітаємо!
Будемо вдячні, якщо напишете нам в приватні повідомлення Ваші дані (ПІБ, ІПН та номер телефону), щоб переглянути ситуацію та вказати подальший хід дій.
Додано: П'ят 29 бер, 2024 19:45
Додано: П'ят 29 бер, 2024 19:53
asti
Вітаємо!
Бажаємо детальніше розібратись. Напишіть, будь ласка, нам в приватні повідомлення Ваше ПІБ та ІПН для детальної перевірки, щоб надати вичерпну відповідь щодо даної ситуації.
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