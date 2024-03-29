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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 517518519520

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
14
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 19:44

Ferlakur
Вітаємо!

Будемо вдячні, якщо напишете нам в приватні повідомлення Ваші дані (ПІБ, ІПН та номер телефону), щоб переглянути ситуацію та вказати подальший хід дій.
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 3080
З нами з: 19.07.11
Подякував: 796 раз.
Подякували: 197 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 19:45

  flysoulfly написав:asti
может, надо было хоть к нач.отделения обратиться, а не к рядовому менеджеру?
Сегодня обратился - сказал ровно то,что и менеджер.
Поэтому я сегодня решил сам, не дожидаясь финмона
и блокировок счетов прекратить сотрудничество
с банком... 🤒🤒🤒
asti
 
Повідомлень: 3963
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 703 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 19:53

asti
Вітаємо!
Бажаємо детальніше розібратись. Напишіть, будь ласка, нам в приватні повідомлення Ваше ПІБ та ІПН для детальної перевірки, щоб надати вичерпну відповідь щодо даної ситуації.
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 3080
З нами з: 19.07.11
Подякував: 796 раз.
Подякували: 197 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 21:37

Якщо оплатити КК Все Можу 31.03, в неділю, то проводка буде березнем, чи вже квітнем?
novichok
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Повідомлень: 3326
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 22:07

novichok
Вітаємо!

Якщо зробити операцію кредитною карткою 31.03.24., то вона буде враховуватись вже за квітень.
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 3080
З нами з: 19.07.11
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 22:10

Если финмон здесь такой нервный, почему бы не добавить в приложение счётчик, чтобы клиент сам понимал, что можно ещё закинуть, а что вылезет за лимит
emeta
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Повідомлень: 2815
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29.03.2024 22:10
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