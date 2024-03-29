Ferlakur
Вітаємо!
Будемо вдячні, якщо напишете нам в приватні повідомлення Ваші дані (ПІБ, ІПН та номер телефону), щоб переглянути ситуацію та вказати подальший хід дій.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 бер, 2024 19:44
Ferlakur
Вітаємо!
Будемо вдячні, якщо напишете нам в приватні повідомлення Ваші дані (ПІБ, ІПН та номер телефону), щоб переглянути ситуацію та вказати подальший хід дій.
Додано: П'ят 29 бер, 2024 19:45
Додано: П'ят 29 бер, 2024 19:53
asti
Вітаємо!
Бажаємо детальніше розібратись. Напишіть, будь ласка, нам в приватні повідомлення Ваше ПІБ та ІПН для детальної перевірки, щоб надати вичерпну відповідь щодо даної ситуації.
Додано: П'ят 29 бер, 2024 21:37
Якщо оплатити КК Все Можу 31.03, в неділю, то проводка буде березнем, чи вже квітнем?
Додано: П'ят 29 бер, 2024 22:07
novichok
Вітаємо!
Якщо зробити операцію кредитною карткою 31.03.24., то вона буде враховуватись вже за квітень.
Додано: П'ят 29 бер, 2024 22:10
Если финмон здесь такой нервный, почему бы не добавить в приложение счётчик, чтобы клиент сам понимал, что можно ещё закинуть, а что вылезет за лимит
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