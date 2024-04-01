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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 кві, 2024 07:27
Amid написав:
В цьому місяці ПУМБ дав КБ за комуналь 1.5%. Це тільки мені так порізали відсоток за активне користування цією категорією чи таке у всіх?
В мене теж 1,5%.
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IDAN
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Додано: Пон 01 кві, 2024 07:28
IDAN написав: Amid написав:
В цьому місяці ПУМБ дав КБ за комуналь 1.5%. Це тільки мені так порізали відсоток за активне користування цією категорією чи таке у всіх?
В мене теж 1,5%.
Аналогічно.
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Ferlakur
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Додано: Пон 01 кві, 2024 07:37
Amid написав:
Це тільки мені так порізали відсоток за активне користування цією категорією чи таке у всіх?
просто порізали, колись платився 2 місяці через приват, то пумб це не помітив.
так що, активність тут на 100-тому місці.
пасматралі....пасматрелі і решілі укаратіть.
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Goodman
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Додано: Пон 01 кві, 2024 08:11
1.5% это зрада конечно, а другие варианты, есть лучше?
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omb
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Додано: Пон 01 кві, 2024 08:22
БУМБа тролить жорстко: у партнерських 3% на продуктові магазини у Польщі та Німеччині
P.S. комуналь теж підрізали.
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Додано: Пон 01 кві, 2024 08:29
лишається ТАС для комуналок, там наче без категорій (Very)
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greenozon
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Додано: Пон 01 кві, 2024 08:32
greenozon написав:
лишається ТАС для комуналок, там наче без категорій (Very)
Там коммуналка 1%, но чистыми.
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Ferlakur
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Додано: Пон 01 кві, 2024 08:51
Ferlakur написав: greenozon написав:
лишається ТАС для комуналок, там наче без категорій (Very)
Там коммуналка 1%, но чистыми.
Пумб с 1.5% грязными все равно выгоднее.
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