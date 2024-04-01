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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 518519520521

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ПУМБ 3.3 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
14
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 07:27

  Amid написав:В цьому місяці ПУМБ дав КБ за комуналь 1.5%. Це тільки мені так порізали відсоток за активне користування цією категорією чи таке у всіх?
В мене теж 1,5%.
IDAN
 
Повідомлень: 277
З нами з: 01.03.17
Подякував: 18 раз.
Подякували: 57 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 07:28

  IDAN написав:
  Amid написав:В цьому місяці ПУМБ дав КБ за комуналь 1.5%. Це тільки мені так порізали відсоток за активне користування цією категорією чи таке у всіх?
В мене теж 1,5%.

Аналогічно.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4543
З нами з: 14.10.08
Подякував: 294 раз.
Подякували: 291 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 07:37

Re: ПУМБ

  Amid написав:Це тільки мені так порізали відсоток за активне користування цією категорією чи таке у всіх?

просто порізали, колись платився 2 місяці через приват, то пумб це не помітив.
так що, активність тут на 100-тому місці.
пасматралі....пасматрелі і решілі укаратіть.
Goodman
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Повідомлень: 6435
З нами з: 23.11.14
Подякував: 754 раз.
Подякували: 564 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 08:11

1.5% это зрада конечно, а другие варианты, есть лучше?
omb
 
Повідомлень: 3352
З нами з: 08.04.14
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Подякували: 258 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 08:22

БУМБа тролить жорстко: у партнерських 3% на продуктові магазини у Польщі та Німеччині :roll:

P.S. комуналь теж підрізали.
klug
 
Повідомлень: 8412
З нами з: 18.08.14
Подякував: 355 раз.
Подякували: 1180 раз.
 
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3
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 08:29

лишається ТАС для комуналок, там наче без категорій (Very)
greenozon
 
Повідомлень: 16130
З нами з: 01.06.14
Подякував: 423 раз.
Подякували: 1590 раз.
 
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1
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3
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 08:32

  greenozon написав:лишається ТАС для комуналок, там наче без категорій (Very)

Там коммуналка 1%, но чистыми.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4543
З нами з: 14.10.08
Подякував: 294 раз.
Подякували: 291 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 08:51

  Ferlakur написав:
  greenozon написав:лишається ТАС для комуналок, там наче без категорій (Very)

Там коммуналка 1%, но чистыми.

Пумб с 1.5% грязными все равно выгоднее.
lloydbanksua
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Повідомлень: 1578
З нами з: 22.04.20
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