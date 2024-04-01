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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 518519520521

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
14
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 07:27

  Amid написав:В цьому місяці ПУМБ дав КБ за комуналь 1.5%. Це тільки мені так порізали відсоток за активне користування цією категорією чи таке у всіх?
В мене теж 1,5%.
IDAN
 
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Подякували: 57 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 07:28

  IDAN написав:
  Amid написав:В цьому місяці ПУМБ дав КБ за комуналь 1.5%. Це тільки мені так порізали відсоток за активне користування цією категорією чи таке у всіх?
В мене теж 1,5%.

Аналогічно.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4543
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 07:37

Re: ПУМБ

  Amid написав:Це тільки мені так порізали відсоток за активне користування цією категорією чи таке у всіх?

просто порізали, колись платився 2 місяці через приват, то пумб це не помітив.
так що, активність тут на 100-тому місці.
пасматралі....пасматрелі і решілі укаратіть.
Goodman
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Повідомлень: 6435
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 08:11

1.5% это зрада конечно, а другие варианты, есть лучше?
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 08:22

БУМБа тролить жорстко: у партнерських 3% на продуктові магазини у Польщі та Німеччині :roll:

P.S. комуналь теж підрізали.
klug
 
Повідомлень: 8412
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3
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 08:29

лишається ТАС для комуналок, там наче без категорій (Very)
greenozon
 
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З нами з: 01.06.14
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3
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 08:32

  greenozon написав:лишається ТАС для комуналок, там наче без категорій (Very)

Там коммуналка 1%, но чистыми.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4543
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Подякували: 291 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 08:51

  Ferlakur написав:
  greenozon написав:лишається ТАС для комуналок, там наче без категорій (Very)

Там коммуналка 1%, но чистыми.

Пумб с 1.5% грязными все равно выгоднее.
lloydbanksua
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Повідомлень: 1578
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 09:42

  lloydbanksua написав:
  Ferlakur написав:
  greenozon написав:лишається ТАС для комуналок, там наче без категорій (Very)

Там коммуналка 1%, но чистыми.

Пумб с 1.5% грязными все равно выгоднее.

повідомлення про зміни у Тарифах АТ «ПУМБ» на обслуговування фізичних осіб
26 березня, вівторок
Отримати на e-mail {title} - банк ПУМБ
Шановні клієнти! 01 квітня 2024 року набувають чинності оновлені Тарифи АТ «ПУМБ» на обслуговування фізичних осіб, в яких будуть такі зміни:

Комісія за зняття готівки в банкоматах і касах інших банків за межами України встановлена в розмірі 1,5%
В п. 2.5.29 вартість послуги «Переказ з картки українського банку (ПУМБ) на картку закордонного банку за допомогою сервісу Card-to-Card Cross-border» встановлена в розмірі 1%
Тарифи АТ «ПУМБ» на обслуговування фізичних осіб для продуктів, які не оформлюються, в яких будуть наступні зміни:

В п. 1.18.27 вартість послуги «Переказ з картки українського банку (ПУМБ) на картку закордонного банку за допомогою сервісу Card-to-Card Cross-border» встановлена в розмірі 1%
п. 3.1.9.2.1 "Випуск та обслуговування наступних додаткових платіжних карток того ж типу, що і основна" встановлено вартість 150 UAH.
п. 3.1.9.2.2 "Випуск та обслуговування наступних додаткових платіжних карток типу MasterCard Gold Chip Pay Pass" змінено тип карти MasterCard Gold Chip Pay Pass на MasterCard World Chip Pay Pass, встановлено вартість 150 UAH.
п. 3.1.9.2.3 "Випуск та обслуговування наступних додаткових платіжних карток типу MasterCard Platinum Chip Pay Pass" встановлено вартість 250 UAH.
п. 3.1.9.3 "Перевипуск протягом строку дії однієї додаткової картки типу MasterCard Gold Chip Pay Pass" змінено тип карти MasterCard Gold Chip Pay Pass на MasterCard World Chip Pay Pass, встановлено вартість 150 UAH.
п. 3.1.9.5 "Випуск та обслуговування однієї платіжної картки типу MasterCard World PayPass, замовлення у мобільному додатку з доставкою «Новою поштою»" встановлено вартість 150 UAH.
п. 3.1.9.6 "Випуск та видача додаткової картки MasterCard World PayPass клієнту, який знаходиться за кордоном" встановлено вартість 200 UAH.
У разі незгоди з оновленими Тарифами АТ «ПУМБ» на обслуговування фізичних осіб ви можете до дати набрання чинності змін припинити обслуговування в АТ «ПУМБ» шляхом розірвання договору, без сплати додаткової комісії за його розірвання.

Докладніше ознайомитися з новою редакцією Тарифів обслуговування фізичних осіб можна за цим посиланням, з Тарифами на обслуговування фізичних осіб для продуктів, які не оформлюються – за цим посиланням.

За наявності додаткових питань звертайтеся до працівників відділень АТ «ПУМБ» (перелік відділень можна переглянути за цим посиланням) або в Центр обслуговування клієнтів за телефонами:

+38 044 290 7 290 по Україні та з-за кордону1;

+38 096 290 7 290

+38 050 290 7 290

+38 093 290 7 290
sens
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