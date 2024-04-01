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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 519520521522

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
14
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 20:04

  pavyak написав:Подивився які там ліміти стояли -15т на місяць от цікаво звідки воно там.

Хороше запитання, у мене теж ліміт виставили відчутно менше, ніж я востаннє зазначав у анкеті.
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 20:42

pavyak
Вітаємо!
Ми бажаємо розібратись в ситуації, що у Вас склалась. Написали Вам в особисті повідомлення для уточнення даних, щоб перевірити та надати зворотний зв'язок.
PUMB
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  #<1 ... 519520521522
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