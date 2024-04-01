Хороше запитання, у мене теж ліміт виставили відчутно менше, ніж я востаннє зазначав у анкеті.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 кві, 2024 20:04
Додано: Пон 01 кві, 2024 20:42
pavyak
Вітаємо!
Ми бажаємо розібратись в ситуації, що у Вас склалась. Написали Вам в особисті повідомлення для уточнення даних, щоб перевірити та надати зворотний зв'язок.
Додано: Пон 01 кві, 2024 22:52
Re: ПУМБ
у них береться дохід за місяць і за квартал, відповідно і ПЗ так настроєно, щоб не влітати , а слідувати у фарватері вказівок НБУ
Одягаємся по-літньому і гайда у відділення.
Пройдіть повторно ідентифікацію, включіть фантазію, ігрівий ум і визовите к сибе довериє.
|