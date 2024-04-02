Хороше запитання, у мене теж ліміт виставили відчутно менше, ніж я востаннє зазначав у анкеті.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 кві, 2024 20:04
Додано: Пон 01 кві, 2024 20:42
pavyak
Вітаємо!
Ми бажаємо розібратись в ситуації, що у Вас склалась. Написали Вам в особисті повідомлення для уточнення даних, щоб перевірити та надати зворотний зв'язок.
Додано: Пон 01 кві, 2024 22:52
Re: ПУМБ
у них береться дохід за місяць і за квартал, відповідно і ПЗ так настроєно, щоб не влітати , а слідувати у фарватері вказівок НБУ
Одягаємся по-літньому і гайда у відділення.
Пройдіть повторно ідентифікацію, включіть фантазію, ігрівий ум і визовите к сибе довериє.
Додано: Вів 02 кві, 2024 01:35
Re: ПУМБ
оце тільки з гривневої дозволено робити? бо на веб-версії пише йдіть у застосунок, а у застосунку можна обрати тільки з гривневої картки переказ на іншу, з валютної одразу пише заборонено
хтось вже цим користувався?
Додано: Вів 02 кві, 2024 11:19
DmitryZP
Вітаємо!
Даний функціонал наразі в розробці і буде працювати саме в мобільному застосунку ПУМБ online. Зробити переказ можна буде у відповідній валюті. Наприклад, з доларового рахунку на іноземний доларовий рахунок.
Додано: Вів 02 кві, 2024 11:47
PUMB дякую за відповідь
тобто я правильно зрозумів - на вебі це прибране, у застосунку ще не зроблено, але у тарифах вже зміни? послідовність трохи дивно виглядає як на мене
а коли можна очікувати можливість переказу із доларової картки на доларову у застосунку?
Додано: Вів 02 кві, 2024 11:51
DmitryZP
Наразі даний тариф для майбутнього функціоналу, що буде доступний вже зовсім скоро. Про це ми сповістимо Вас у застосунку рush-сповіщенням.
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