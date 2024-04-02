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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 520521522523>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
14
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 20:04

  pavyak написав:Подивився які там ліміти стояли -15т на місяць от цікаво звідки воно там.

Хороше запитання, у мене теж ліміт виставили відчутно менше, ніж я востаннє зазначав у анкеті.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 20:42

pavyak
Вітаємо!
Ми бажаємо розібратись в ситуації, що у Вас склалась. Написали Вам в особисті повідомлення для уточнення даних, щоб перевірити та надати зворотний зв'язок.
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 22:52

Re: ПУМБ

  pavyak написав:на місяць от цікаво звідки воно там. І що вже від таких сум вони починають цікавитись тобою.


у них береться дохід за місяць і за квартал, відповідно і ПЗ так настроєно, щоб не влітати , а слідувати у фарватері вказівок НБУ
Одягаємся по-літньому і гайда у відділення.
Пройдіть повторно ідентифікацію, включіть фантазію, ігрівий ум і визовите к сибе довериє.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 01:35

Re: ПУМБ

  sens написав:Переказ з картки українського банку (ПУМБ) на картку закордонного банку за допомогою сервісу Card-to-Card Cross-border» встановлена в розмірі 1%


оце тільки з гривневої дозволено робити? бо на веб-версії пише йдіть у застосунок, а у застосунку можна обрати тільки з гривневої картки переказ на іншу, з валютної одразу пише заборонено

хтось вже цим користувався?
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 11:19

DmitryZP
Вітаємо!
Даний функціонал наразі в розробці і буде працювати саме в мобільному застосунку ПУМБ online. Зробити переказ можна буде у відповідній валюті. Наприклад, з доларового рахунку на іноземний доларовий рахунок.
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 11:47

PUMB дякую за відповідь

тобто я правильно зрозумів - на вебі це прибране, у застосунку ще не зроблено, але у тарифах вже зміни? послідовність трохи дивно виглядає як на мене :)

а коли можна очікувати можливість переказу із доларової картки на доларову у застосунку?
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 11:51

DmitryZP
Наразі даний тариф для майбутнього функціоналу, що буде доступний вже зовсім скоро. Про це ми сповістимо Вас у застосунку рush-сповіщенням.
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 12:11

  Goodman написав:
  pavyak написав:на місяць от цікаво звідки воно там. І що вже від таких сум вони починають цікавитись тобою.


у них береться дохід за місяць і за квартал, відповідно і ПЗ так настроєно, щоб не влітати , а слідувати у фарватері вказівок НБУ
Одягаємся по-літньому і гайда у відділення.
Пройдіть повторно ідентифікацію, включіть фантазію, ігрівий ум і визовите к сибе довериє.

Я оновив данні в дадатку, використавши ваші рекомендації. Заодно і в дружині оновив хоч їй нічого і не приходило. Квартал вони самі сумують згідно місяця. Але в ті місяці взагалі рух був в основному по кредитці.От зараз спорт закінчується я в роздумах чи дивитись в їх бік.
pavyak
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 14:08

  klug написав:
  pavyak написав:Подивився які там ліміти стояли -15т на місяць от цікаво звідки воно там.

Хороше запитання, у мене теж ліміт виставили відчутно менше, ніж я востаннє зазначав у анкеті.
ой, шо там мелочиться: "умерла значит умерла".

И неплохой еще один триггер для финмона, да? - клиент снова и снова обновляет свои суммы в "анкетах" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 22:07

Re: ПУМБ

  pavyak написав:От зараз спорт закінчується я в роздумах чи дивитись в їх бік.
а чим спорт не подобається , вони , мидлота, зняли автопролонгацію і хотіли прокинути, але потім відкотилося і дало відкрити нові депозити з 15+1 на 6 міс.
Не бачу сенсу рипатися зі спорту , хіба що в Абанк за трансфербонусом і під акцію. .
Goodman
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