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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 кві, 2024 22:11
flysoulfly написав:
И неплохой еще один триггер для финмона, да? - клиент снова и снова обновляет свои суммы в "анкетах"
Це массово по всім банках, НБУ це не бачить.
А банку йде в зачет, бо він вивчає і оцінює кліента.
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колись на форумі читав, що десь в 2000 роках, прибалти з 4-х різних місць
робили перекази , щоб купити чи путівки, чи ще якийсь дороговартісний товар.
Це прелюдія до еуропейського фінмону.
До речі проект ГОРОХА КОТО так і не прижився, еуропа не потерпіла таких вольностей для кліентів.
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Goodman
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Додано: Сер 03 кві, 2024 07:46
Goodman написав: pavyak написав:
От зараз спорт закінчується я в роздумах чи дивитись в їх бік.
а чим спорт не подобається , вони , мидлота, зняли автопролонгацію і хотіли прокинути, але потім відкотилося і дало відкрити нові депозити з 15+1 на 6 міс.
Не бачу сенсу рипатися зі спорту , хіба що в Абанк за трансфербонусом і під акцію. .
Додайте 150+ і отримаєте додатково %
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sens
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Додано: Сер 03 кві, 2024 09:46
sens написав:
Додайте 150+ і отримаєте додатково %
я перестану бути народом для народного банку і втрачу банк.
я ось перекинув трохи на депо з іншого музикального банку , то мені намалювало кешбек і АБАНК мене повідомив, що я заробив на кешбеку більше, чим 98,7 % клієнтів банку.
Страшно робиться бути в пролетарському банку.
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Goodman
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Додано: Сер 03 кві, 2024 18:24
Робив покупки в останні дні місяця, розраховував що підуть на погашення вже в травні. Але додаток пише погашення до кінця квітня. Операції проведені по рахунку квітнем.
Підкажіть, це система збойнула, чи готувати грошики на погашення?
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2XL
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Додано: Сер 03 кві, 2024 19:14
В мене не враховані платежі за останні два дні
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arkavs
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Додано: Чет 04 кві, 2024 14:40
arkavs написав:В мене не враховані платежі за останні два дні
Не враховані саме для погашення на квітень?
Я чого перепитую - бо писав заяву з цього приводу і відповіли, що рахують по даті здійснення операції.
Але у вас ще нюанс - вихідні дні.
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2XL
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Додано: Чет 04 кві, 2024 18:53
2XL написав:
arkavs написав:В мене не враховані платежі за останні два дні
Не враховані саме для погашення на квітень?
Я чого перепитую - бо писав заяву з цього приводу і відповіли, що рахують по даті здійснення операції.
Але у вас ще нюанс - вихідні дні.
Что-то у ПУМБа фиг поймёшь.
По моей практике оплата 29 февраля в 00:11 так и осталась в феврале, надо было погасить до 30 марта.
30 марта решил попробовать эксперимент, оплатил в 18:07 (задумка в том, чтоб заплатить сразу после 18:00 30-го числа, т.е. времени, до которого надо оплатить за прошлый месяц), и на этот раз оплата перешла в новый месяц (апрель с гашением до 30 мая).
Если у предыдущего комментатора все платежи за два последних дня ушли в апрель, то, может, действительно из-за выходных. Или, как и в моем случае, оплаты после 18:00 30 марта.
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candidat
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Додано: Чет 04 кві, 2024 19:05
candidat
Вітаємо!
Бажаємо пояснити, що по кредитній карті платіжна дата (зазвичай це 30 число, раніше була доступна можливість вибору 10,20 або 30 числа) є розрахунковою датою, а в лютому це останній день місяця (28 або 29). Всі операції (надходження або списання коштів), які були здійснені до 18:00 зараховуються в цей розрахунковий період, проте якщо операція була здійснена після 18:00- зараховується на наступний день. Таким чином, якщо Ви здійснили покупку 29 лютого до 18:00, пільговий період буде діяти до 30 березня, а якщо ж після 18:00- до 30 квітня.
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PUMB
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