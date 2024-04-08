feecold
Вітаю!
Переглянути МСС можна у мобільному застосунку, натиснувши на категорію кешбеку та внизу буде перелік кодів.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 кві, 2024 15:19
feecold
Вітаю!
Переглянути МСС можна у мобільному застосунку, натиснувши на категорію кешбеку та внизу буде перелік кодів.
Додано: Пон 08 кві, 2024 15:25
feecold
Також, прикріпляємо перелік значення категорій та МСС кодів в залежності від напрямку діяльності продавця.
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