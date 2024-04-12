feecold
Вітаю!
Переглянути МСС можна у мобільному застосунку, натиснувши на категорію кешбеку та внизу буде перелік кодів.
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Додано: Пон 08 кві, 2024 15:19
feecold
Вітаю!
Переглянути МСС можна у мобільному застосунку, натиснувши на категорію кешбеку та внизу буде перелік кодів.
Додано: Пон 08 кві, 2024 15:25
feecold
Також, прикріпляємо перелік значення категорій та МСС кодів в залежності від напрямку діяльності продавця.
Додано: П'ят 12 кві, 2024 15:35
Re: ПУМБ
Пумб ,підкажіть +380443907170 це ваш телефон?
Отправлено с моего Mi 9T через Tapatalk
Додано: П'ят 12 кві, 2024 15:44
lamal
Вітаємо! Так, це номер нашого банку для вихідних дзвінків. Підкажіть, будь ласка, щось трапилось при розмові з фахівцем?
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