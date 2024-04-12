feecold
Вітаю!
Переглянути МСС можна у мобільному застосунку, натиснувши на категорію кешбеку та внизу буде перелік кодів.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 кві, 2024 15:19
feecold
Вітаю!
Переглянути МСС можна у мобільному застосунку, натиснувши на категорію кешбеку та внизу буде перелік кодів.
Додано: Пон 08 кві, 2024 15:25
feecold
Також, прикріпляємо перелік значення категорій та МСС кодів в залежності від напрямку діяльності продавця.
Додано: П'ят 12 кві, 2024 15:35
Re: ПУМБ
Пумб ,підкажіть +380443907170 це ваш телефон?
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 15:44
lamal
Вітаємо! Так, це номер нашого банку для вихідних дзвінків. Підкажіть, будь ласка, щось трапилось при розмові з фахівцем?
Додано: П'ят 12 кві, 2024 17:50
Re: ПУМБ
Дякую , просто заблокую цей номер) а фахівець Данило нехай підвищує свої скіли в спілкуванні з клієнтами)
Отправлено с моего Mi 9T через Tapatalk
Додано: П'ят 12 кві, 2024 18:23
lamal
Ми написали Вам в особисті повідомлення задля уточнення деталей даної розмови. Бажаємо розібратись в даній ситуації.
Додано: П'ят 12 кві, 2024 21:22
PUMB
Перепрошую, що вклинююсь.. Вам потрібно внести зміни в маркетингову політику..
Тут постійно про це пишуть.. ви робите вигляд, що або не помічаєте або так має бути..
Дзвінки від Пумб завжди беззмістовні, бо несуть відкриту на сайті інфу.. фахівці відпрацьовують ваші наративи, до них якраз без питань. Я навіть зворотньо пропоную їм замість впарюваних депозитів прикупити овдпшок.. Але після завершення відразу блокую номер.
У вас тут в "конкурентах" ще Ідея, але там кури відбиті на всю голову взагалі.. там навіть не спілкуюсь - відразу в бан.
Додано: П'ят 12 кві, 2024 21:40
Viz
Вітаємо!
Вдячні, що залишили пропозицію щодо нашої маркетингової політики. Нам важлива думка клієнтів, тому ми розглянемо даний відгук та повернемось до Вас зі зворотнім зв'язком.
Додано: П'ят 12 кві, 2024 21:56
Re: ПУМБ
негативний досвід
в банку при оформленні дебет + кредитки ВСе карта мені сказали перекази на любі картки БЕЗ комісій. Далі я виявляю що з кредитки комісія все ж таки є, і кидаю спочатку з кредитки на дебет (між власними рахунками), а потім з дебет карти вже на любі картки без комісій. Наче все ок АЛЕ
приходить повідомлення "дякую за погашення кредитної заборгованості комісія 1800 майже"
При цьому кредитні кошти я навіть не чіпав.
пишу в чат що за хня, і цього мінуса ніде нема також в історії
- ой ви мали не просто перекидувати з карти на карту, а зайти на дебет карту, нажати поповнити карту, далі нажати - з іншої карти, далі ввести дані кредитки і тільки тоді комісій не буде.
по-перше обман на відділенні, по друге обман в додатку бо писало комісія 0, по третє виписку зробити щоб подивитись цю приховану комісію можна тільки в кінці місяця.
Додано: П'ят 12 кві, 2024 22:09
От і ні, на сайті ніде не написано, що якщо я не витрачу 100 грн з кредитки у найближчі 2 дні, то банк ніяк не зможе розробити нові вигідні тарифи. Я, наприклад, не знав, що саме на мені тримається добробут мільйонів клієнтів. Фактично, БСУ досі тримається лише завдяки щомісячним нагадуванням від ПУМБи.
Щодо Ідеї - згоден, не дивно, що ПУМБа хотів її купити - споріднені душі.
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