RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 522523524525

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 66
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
9
2- Погане. Некомпетентне.
17%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
14
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 22:43

  klug написав:
  Viz написав:Дзвінки від Пумб завжди беззмістовні, бо несуть відкриту на сайті інфу..

От і ні, на сайті ніде не написано, що якщо я не витрачу 100 грн з кредитки у найближчі 2 дні, то банк ніяк не зможе розробити нові вигідні тарифи. Я, наприклад, не знав, що саме на мені тримається добробут мільйонів клієнтів. Фактично, БСУ досі тримається лише завдяки щомісячним нагадуванням від ПУМБи.

Щодо Ідеї - згоден, не дивно, що ПУМБа хотів її купити - споріднені душі.

У них же з Ідеєю однаковий веб-ІБ був від пшеків на початку ери онлайна для пересічного 8) Тобто постійно техсапорти взаємодіяли
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5287
З нами з: 05.05.21
Подякував: 400 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
1
9
  #<1 ... 522523524525
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: wildlynx і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5241)
12.04.2024 22:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.