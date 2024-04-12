klug написав:
От і ні, на сайті ніде не написано, що якщо я не витрачу 100 грн з кредитки у найближчі 2 дні, то банк ніяк не зможе розробити нові вигідні тарифи. Я, наприклад, не знав, що саме на мені тримається добробут мільйонів клієнтів. Фактично, БСУ досі тримається лише завдяки щомісячним нагадуванням від ПУМБи.
Щодо Ідеї - згоден, не дивно, що ПУМБа хотів її купити - споріднені душі.
У них же з Ідеєю однаковий веб-ІБ був від пшеків на початку ери онлайна для пересічного Тобто постійно техсапорти взаємодіяли