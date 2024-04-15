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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 кві, 2024 22:43
klug написав: Viz написав:
Дзвінки від Пумб завжди беззмістовні, бо несуть відкриту на сайті інфу..
От і ні, на сайті ніде не написано, що якщо я не витрачу 100 грн з кредитки у найближчі 2 дні, то банк ніяк не зможе розробити нові вигідні тарифи. Я, наприклад, не знав, що саме на мені тримається добробут мільйонів клієнтів. Фактично, БСУ досі тримається лише завдяки щомісячним нагадуванням від ПУМБи.
Щодо Ідеї - згоден, не дивно, що ПУМБа хотів її купити - споріднені душі.
У них же з Ідеєю однаковий веб-ІБ був від пшеків на початку ери онлайна для пересічного
Тобто постійно техсапорти взаємодіяли
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 23:10
quadro_tony_da написав:
негативний досвід
в банку при оформленні дебет + кредитки ВСе карта мені сказали перекази на любі картки БЕЗ комісій. Далі я виявляю що з кредитки комісія все ж таки є, і кидаю спочатку з кредитки на дебет (між власними рахунками), а потім з дебет карти вже на любі картки без комісій. Наче все ок АЛЕ
приходить повідомлення "дякую за погашення кредитної заборгованості комісія 1800 майже"
При цьому кредитні кошти я навіть не чіпав.
пишу в чат що за хня, і цього мінуса ніде нема також в історії
- ой ви мали не просто перекидувати з карти на карту, а зайти на дебет карту, нажати поповнити карту, далі нажати - з іншої карти, далі ввести дані кредитки і тільки тоді комісій не буде.
по-перше обман на відділенні, по друге обман в додатку бо писало комісія 0, по третє виписку зробити щоб подивитись цю приховану комісію можна тільки в кінці місяця.
Колись так само взяло комісію за переказ з кредитки, хоча в писало, що комісія 0. Написав заяву у відділенні на повернення коштів, за декілька днів все компенсували
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 23:20
l_e_x написав: за декілька днів все компенсували
але нічого не змінили...
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Додано: Суб 13 кві, 2024 09:24
quadro_tony_da написав:
негативний досвід
в банку при оформленні дебет + кредитки ВСе карта мені сказали перекази на любі картки БЕЗ комісій. Далі я виявляю що з кредитки комісія все ж таки є, і кидаю спочатку з кредитки на дебет (між власними рахунками), а потім з дебет карти вже на любі картки без комісій. Наче все ок АЛЕ
приходить повідомлення "дякую за погашення кредитної заборгованості комісія 1800 майже"
При цьому кредитні кошти я навіть не чіпав.
пишу в чат що за хня, і цього мінуса ніде нема також в історії
- ой ви мали не просто перекидувати з карти на карту, а зайти на дебет карту, нажати поповнити карту, далі нажати - з іншої карти, далі ввести дані кредитки і тільки тоді комісій не буде.
по-перше обман на відділенні, по друге обман в додатку бо писало комісія 0, по третє виписку зробити щоб подивитись цю приховану комісію можна тільки в кінці місяця.
Вітаємо! Нам дуже шкода, що дана ситуація викликала у Вас негативні емоції. Ми бажаємо розібратись у ситуації детальніше та перевірити коректність консультацій. Написали Вам у приватні повідомлення аби уточнити деталі.
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PUMB
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Додано: Суб 13 кві, 2024 11:35
PUMB написав:Viz
Вітаємо!
Вдячні, що залишили пропозицію щодо нашої маркетингової політики. Нам важлива думка клієнтів, тому ми розглянемо даний відгук та повернемось до Вас зі зворотнім зв'язком.
Я вас прошу, облиште! Я то адаптуюсь, як і інші.
Якщо командир видав наказ активно продвонювати клієнтів чи відповідати тут - во ім я великої місії - відпрацьовуйте!
Просто беззмістовна (місцями брехлива) телефонна гіперактивність ( не лише від банку) відштовхує, активує відторгнення та відчуття якоїсь фальшивості, як шахраї чи скам..
При тому, що у вас ряд класних продуктів..
Востаннє редагувалось Viz
в Суб 13 кві, 2024 11:41, всього редагувалось 1 раз.
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Viz
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Додано: Суб 13 кві, 2024 11:38
PUMB вітаю, поки не маю можливості відповісти в ПП бо маю подолати певний поріг повідомлень для форумного акаунту
як подолаю напишу
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quadro_tony_da
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Додано: Суб 13 кві, 2024 11:40
klug написав: Viz написав:
Дзвінки від Пумб завжди беззмістовні, бо несуть відкриту на сайті інфу..
От і ні, на сайті ніде не написано, що якщо я не витрачу 100 грн з кредитки у найближчі 2 дні, то банк ніяк не зможе розробити нові вигідні тарифи. Я, наприклад, не знав, що саме на мені тримається добробут мільйонів клієнтів. Фактично, БСУ досі тримається лише завдяки щомісячним нагадуванням від ПУМБи.
Щодо Ідеї - згоден, не дивно, що ПУМБа хотів її купити - споріднені душі.
Навіть повівся на це одного разу.. мені налапшали, що індивідуально буде якась плюшка - кешбек покращений. Не озвучив вище, щоб не дискредитувати зайве.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 10:25
Перестала работать оплата по особовому рахунку Киевстар. Причем по двум аккам. Пишет, что реквизиты неправильные.
У кого-то проходит оплата?
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Додано: Пон 15 кві, 2024 12:07
root
Вітаємо!
Потрібно натиснути на кожне повідомлення, щоб воно було прочитаним, потім кількість на дзвінку зникне.
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PUMB
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