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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 кві, 2024 12:50
PUMB написав:
Потрібно натиснути на кожне повідомлення, щоб воно було прочитаним, потім кількість на дзвінку зникне.
А це не гарна новина
в правильних додатках не знущаються з клієнтів, і є опція як 'прочитати все'
одним кліком.
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root
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Додано: Пон 15 кві, 2024 13:25
root написав: PUMB написав:
Потрібно натиснути на кожне повідомлення, щоб воно було прочитаним, потім кількість на дзвінку зникне.
А це не гарна новина
в правильних додатках не знущаються з клієнтів, і є опція як 'прочитати все'
одним кліком.
Ви дякуйте, що банка не вимагає відправити конспект і 3 контрольні питання по кожному повід-ню перед зарахуванням його (вдумливого) прочитання
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Amethyst
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Додано: Пон 15 кві, 2024 13:26
root
Дякуємо, що вказали таку пропозицію. Ми обов'язково зафіксуємо та переглянемо цю ідею для можливості подальшої розробки.
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PUMB
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Додано: Пон 15 кві, 2024 13:28
Amethyst написав:
Ви дякуйте, що банка не вимагає відправити конспект і 3 контрольні питання по кожному повід-ню перед зарахуванням його (вдумливого) прочитання
Я битий в цьому плані, тож готовий був і до таких речей теж
)))
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root
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Додано: Пон 15 кві, 2024 13:31
PUMB написав:root
Дякуємо, що вказали таку пропозицію
Нєєє, моя проп-я краще. Тільки після конспекту треба знімати дзвіночок!! Причому коли конспект на розгляді у відповідального, то він стає жовтеньким, потім коли погодили -- зелененьким, і тільки через три дні після цього він зникає... Зразу буде за що малювати КіПіАй відповідальному! Бімба
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Amethyst
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Додано: Пон 15 кві, 2024 13:41
Amethyst написав:
коли конспект на розгляді у відповідального, то він стає жовтеньким, потім коли погодили -- зелененьким, і тільки через три дні після цього він зникає...
Не підказуйте такого! а то наш офпред візьме теж на замітку!
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root
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