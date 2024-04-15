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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 523524525526

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 66
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
9
2- Погане. Некомпетентне.
17%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
14
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 12:50

  PUMB написав:Потрібно натиснути на кожне повідомлення, щоб воно було прочитаним, потім кількість на дзвінку зникне.


А це не гарна новина :(

в правильних додатках не знущаються з клієнтів, і є опція як 'прочитати все'
одним кліком.
root
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 13:25

  root написав:
  PUMB написав:Потрібно натиснути на кожне повідомлення, щоб воно було прочитаним, потім кількість на дзвінку зникне.


А це не гарна новина :(

в правильних додатках не знущаються з клієнтів, і є опція як 'прочитати все'
одним кліком.

Ви дякуйте, що банка не вимагає відправити конспект і 3 контрольні питання по кожному повід-ню перед зарахуванням його (вдумливого) прочитання :mrgreen: :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 13:26

root
Дякуємо, що вказали таку пропозицію. Ми обов'язково зафіксуємо та переглянемо цю ідею для можливості подальшої розробки.
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 13:27

  PUMB написав:Дякуємо, що вказали таку пропозицію. Ми обов'язково зафіксуємо та переглянемо цю ідею для можливості подальшої розробки.


Буду вдячний! :)
root
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 13:28

  Amethyst написав:Ви дякуйте, що банка не вимагає відправити конспект і 3 контрольні питання по кожному повід-ню перед зарахуванням його (вдумливого) прочитання

Я битий в цьому плані, тож готовий був і до таких речей теж :))))
root
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 13:31

  PUMB написав:root Дякуємо, що вказали таку пропозицію

Нєєє, моя проп-я краще. Тільки після конспекту треба знімати дзвіночок!! Причому коли конспект на розгляді у відповідального, то він стає жовтеньким, потім коли погодили -- зелененьким, і тільки через три дні після цього він зникає... Зразу буде за що малювати КіПіАй відповідальному! Бімба :idea:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 13:41

  Amethyst написав:коли конспект на розгляді у відповідального, то він стає жовтеньким, потім коли погодили -- зелененьким, і тільки через три дні після цього він зникає...


Не підказуйте такого! а то наш офпред візьме теж на замітку!
root
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 19:02

Re: ПУМБ

  Amethyst написав:і тільки через три дні після цього

розблоковують рахунки
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 19:34

  PUMB написав:root
Дякуємо, що вказали таку пропозицію. Ми обов'язково зафіксуємо та переглянемо цю ідею для можливості подальшої розробки.

Зробіть ще можливість відключити нагадування про оновлення комуналки.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 20:54

Re: ПУМБ

сиджу і чекаю коли ж комуналка оновиться вже півтора місяці по 0.00 показує в додатку

а там виявляється чомусь деякі підрядні компанії треба видалити і заново передодати (ТОВ Столичний комфорт)
щоб оновились всі суми...
quadro_tony_da
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