quadro_tony_da
Щоб у мене комуналка коректно працювала, доводитьсякожно місяця створювати шаблон по новому. Проте, в результаті - це спрацьовує.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 кві, 2024 07:55
quadro_tony_da
Щоб у мене комуналка коректно працювала, доводитьсякожно місяця створювати шаблон по новому. Проте, в результаті - це спрацьовує.
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