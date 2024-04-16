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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 524525526527

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 66
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
9
2- Погане. Некомпетентне.
17%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
14
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 07:55

quadro_tony_da

Щоб у мене комуналка коректно працювала, доводитьсякожно місяця створювати шаблон по новому. Проте, в результаті - це спрацьовує.
Amid
 
Повідомлень: 1823
З нами з: 12.06.08
Подякував: 229 раз.
Подякували: 330 раз.
 
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  #<1 ... 524525526527
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