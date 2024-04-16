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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 524525526527

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 66
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
9
2- Погане. Некомпетентне.
17%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
14
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 07:55

quadro_tony_da

Щоб у мене комуналка коректно працювала, доводитьсякожно місяця створювати шаблон по новому. Проте, в результаті - це спрацьовує.
Amid
 
Повідомлень: 1823
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 11:40

root
Вітаємо!

Хочемо повідомити, що нещодавно відповідно до Вашого відгуку ми зафіксували ідею і вона вже прийнята нашими розробниками.

Вдячні за пропозицію!
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 3094
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 11:48

  PUMB написав:Вітаємо!

Хочемо повідомити, що нещодавно відповідно до Вашого відгуку ми зафіксували ідею і вона вже прийнята нашими розробниками.

Вдячні за пропозицію!


Вау! оце оперативність, сподіваюсь вдосконалите аппшку такжеж швидко як і відреагували тут ;)
Дякую.
root
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Повідомлень: 1250
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 11:57

Ferlakur
Вітаємо!
Дана функція задля зручності нашим клієнтам, аби вони мали нагадування та вчасно робили оплати, проте за Вашим бажанням ми, звичайно, зафіксуємо та розглянемо дану пропозицію.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3094
З нами з: 19.07.11
Подякував: 796 раз.
Подякували: 200 раз.
 
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  #<1 ... 524525526527
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