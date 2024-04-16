quadro_tony_da
Щоб у мене комуналка коректно працювала, доводитьсякожно місяця створювати шаблон по новому. Проте, в результаті - це спрацьовує.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 кві, 2024 07:55
quadro_tony_da
Щоб у мене комуналка коректно працювала, доводитьсякожно місяця створювати шаблон по новому. Проте, в результаті - це спрацьовує.
Додано: Вів 16 кві, 2024 11:40
root
Вітаємо!
Хочемо повідомити, що нещодавно відповідно до Вашого відгуку ми зафіксували ідею і вона вже прийнята нашими розробниками.
Вдячні за пропозицію!
Додано: Вів 16 кві, 2024 11:48
Додано: Вів 16 кві, 2024 11:57
Ferlakur
Вітаємо!
Дана функція задля зручності нашим клієнтам, аби вони мали нагадування та вчасно робили оплати, проте за Вашим бажанням ми, звичайно, зафіксуємо та розглянемо дану пропозицію.
Додано: Вів 16 кві, 2024 13:00
Зручність клієнтам - це коли вони можуть самостійно обрати, отримувати повідомлення, чи ні.
А, іще, зробіть будь ласка, щоб квитанції по оплаті можна було відмітити і скачати за один раз, а не кожну окремо. Це особливо бажано, коли оплатив комуналку по трьох адресах по десять постачальників у кожній.
Додано: Вів 16 кві, 2024 14:14
Ferlakur
Добре! Теж додали до Вашої пропозиції розробникам. Обов'язково розглянемо.
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