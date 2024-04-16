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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 525526527528>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 66
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
9
2- Погане. Некомпетентне.
17%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
14
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 07:55

quadro_tony_da

Щоб у мене комуналка коректно працювала, доводитьсякожно місяця створювати шаблон по новому. Проте, в результаті - це спрацьовує.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 11:40

root
Вітаємо!

Хочемо повідомити, що нещодавно відповідно до Вашого відгуку ми зафіксували ідею і вона вже прийнята нашими розробниками.

Вдячні за пропозицію!
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 11:48

  PUMB написав:Вітаємо!

Хочемо повідомити, що нещодавно відповідно до Вашого відгуку ми зафіксували ідею і вона вже прийнята нашими розробниками.

Вдячні за пропозицію!


Вау! оце оперативність, сподіваюсь вдосконалите аппшку такжеж швидко як і відреагували тут ;)
Дякую.
root
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 11:57

Ferlakur
Вітаємо!
Дана функція задля зручності нашим клієнтам, аби вони мали нагадування та вчасно робили оплати, проте за Вашим бажанням ми, звичайно, зафіксуємо та розглянемо дану пропозицію.
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 13:00

  PUMB написав:Ferlakur
Вітаємо!
Дана функція задля зручності нашим клієнтам, аби вони мали нагадування та вчасно робили оплати, проте за Вашим бажанням ми, звичайно, зафіксуємо та розглянемо дану пропозицію.

Зручність клієнтам - це коли вони можуть самостійно обрати, отримувати повідомлення, чи ні.

А, іще, зробіть будь ласка, щоб квитанції по оплаті можна було відмітити і скачати за один раз, а не кожну окремо. Це особливо бажано, коли оплатив комуналку по трьох адресах по десять постачальників у кожній.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 14:14

Ferlakur
Добре! Теж додали до Вашої пропозиції розробникам. Обов'язково розглянемо.
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 18:05

  PUMB написав:Ferlakur
Вітаємо!
Дана функція задля зручності нашим клієнтам, аби вони мали нагадування та вчасно робили оплати, проте за Вашим бажанням ми, звичайно, зафіксуємо та розглянемо дану пропозицію.


Поясніть мені . в чому зручність. Другого числа кожного місяця мені приходять сповіщення що оновилась комуналка. Але ж це відверта брехня. Комуналка оновлюється фактично після десятого числа. Який інформаційний зміст ваших сповіщень коли банк не бачить сум які виставляє постачальник по більшості послуг взагалі.
pavyak
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 18:18

ну коль комуналка, то и я

сделайте кнопочку обеовить, а то сейчас, чтобы действительно обновить
то приходится удалять и регистрировать
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 19:12

pavyak
Вітаємо! Ми розберемось у даній ситуації та повернемось зі зворотнім зв'язком.
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 19:16

v57
Вітаємо! Просимо Вас на моменті даної помилки сформувати звіт до технічної підтримки застосунку ПУМБ Online:
1) Тапніть 5 разів по екрану (якщо у Вас андроїд) або потрясіть телефоном у сторони (якщо у Вас айфон)
2) Виберіть зручний месенджер: Telegram або Viber
3) У чаті коротко опишіть проблему.

Застосунок відправить всю необхідну інформацію щодо Вашого облікового запису і ми зможемо розібратись у даній проблемі детальніше.
PUMB
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