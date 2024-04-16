quadro_tony_da
Щоб у мене комуналка коректно працювала, доводитьсякожно місяця створювати шаблон по новому. Проте, в результаті - це спрацьовує.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 кві, 2024 07:55
quadro_tony_da
Щоб у мене комуналка коректно працювала, доводитьсякожно місяця створювати шаблон по новому. Проте, в результаті - це спрацьовує.
Додано: Вів 16 кві, 2024 11:40
root
Вітаємо!
Хочемо повідомити, що нещодавно відповідно до Вашого відгуку ми зафіксували ідею і вона вже прийнята нашими розробниками.
Вдячні за пропозицію!
Додано: Вів 16 кві, 2024 11:48
Додано: Вів 16 кві, 2024 11:57
Ferlakur
Вітаємо!
Дана функція задля зручності нашим клієнтам, аби вони мали нагадування та вчасно робили оплати, проте за Вашим бажанням ми, звичайно, зафіксуємо та розглянемо дану пропозицію.
Додано: Вів 16 кві, 2024 13:00
Зручність клієнтам - це коли вони можуть самостійно обрати, отримувати повідомлення, чи ні.
А, іще, зробіть будь ласка, щоб квитанції по оплаті можна було відмітити і скачати за один раз, а не кожну окремо. Це особливо бажано, коли оплатив комуналку по трьох адресах по десять постачальників у кожній.
Додано: Вів 16 кві, 2024 14:14
Ferlakur
Добре! Теж додали до Вашої пропозиції розробникам. Обов'язково розглянемо.
Додано: Вів 16 кві, 2024 18:05
Поясніть мені . в чому зручність. Другого числа кожного місяця мені приходять сповіщення що оновилась комуналка. Але ж це відверта брехня. Комуналка оновлюється фактично після десятого числа. Який інформаційний зміст ваших сповіщень коли банк не бачить сум які виставляє постачальник по більшості послуг взагалі.
Додано: Вів 16 кві, 2024 18:18
ну коль комуналка, то и я
сделайте кнопочку обеовить, а то сейчас, чтобы действительно обновить
то приходится удалять и регистрировать
Додано: Вів 16 кві, 2024 19:12
pavyak
Вітаємо! Ми розберемось у даній ситуації та повернемось зі зворотнім зв'язком.
Додано: Вів 16 кві, 2024 19:16
v57
Вітаємо! Просимо Вас на моменті даної помилки сформувати звіт до технічної підтримки застосунку ПУМБ Online:
1) Тапніть 5 разів по екрану (якщо у Вас андроїд) або потрясіть телефоном у сторони (якщо у Вас айфон)
2) Виберіть зручний месенджер: Telegram або Viber
3) У чаті коротко опишіть проблему.
Застосунок відправить всю необхідну інформацію щодо Вашого облікового запису і ми зможемо розібратись у даній проблемі детальніше.
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