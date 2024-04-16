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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 525526527528 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 66 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 14% 9 2- Погане. Некомпетентне. 17% 11 3- Задовільне. Хотілося б краще. 17% 11 4- Добре. Як і повинно бути. 32% 21 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 21% 14 Всього голосів : 66 Додано: Вів 16 кві, 2024 19:45 pavyak написав: PUMB написав: Ferlakur

Вітаємо!

Дана функція задля зручності нашим клієнтам, аби вони мали нагадування та вчасно робили оплати, проте за Вашим бажанням ми, звичайно, зафіксуємо та розглянемо дану пропозицію. Вітаємо!Дана функція задля зручності нашим клієнтам, аби вони мали нагадування та вчасно робили оплати, проте за Вашим бажанням ми, звичайно, зафіксуємо та розглянемо дану пропозицію.



Поясніть мені . в чому зручність. Другого числа кожного місяця мені приходять сповіщення що оновилась комуналка. Але ж це відверта брехня. Комуналка оновлюється фактично після десятого числа. Який інформаційний зміст ваших сповіщень коли банк не бачить сум які виставляє постачальник по більшості послуг взагалі. Поясніть мені . в чому зручність. Другого числа кожного місяця мені приходять сповіщення що оновилась комуналка. Але ж це відверта брехня. Комуналка оновлюється фактично після десятого числа. Який інформаційний зміст ваших сповіщень коли банк не бачить сум які виставляє постачальник по більшості послуг взагалі.

Мені навпаки, сповіщення приходять коли я вже давно оплатив комуналку. Плачу 11-12 числа, сповіщення приходить 15-16. Мені навпаки, сповіщення приходять коли я вже давно оплатив комуналку. Плачу 11-12 числа, сповіщення приходить 15-16. Ferlakur Повідомлень: 4551 З нами з: 14.10.08 Подякував: 295 раз. Подякували: 291 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 кві, 2024 21:48 quadro_tony_da написав: негативний досвід

в банку при оформленні дебет + кредитки ВСе карта мені сказали перекази на любі картки БЕЗ комісій. Далі я виявляю що з кредитки комісія все ж таки є, і кидаю спочатку з кредитки на дебет (між власними рахунками), а потім з дебет карти вже на любі картки без комісій. Наче все ок АЛЕ

приходить повідомлення "дякую за погашення кредитної заборгованості комісія 1800 майже"

При цьому кредитні кошти я навіть не чіпав.



пишу в чат що за хня, і цього мінуса ніде нема також в історії

- ой ви мали не просто перекидувати з карти на карту, а зайти на дебет карту, нажати поповнити карту, далі нажати - з іншої карти, далі ввести дані кредитки і тільки тоді комісій не буде.



по-перше обман на відділенні, по друге обман в додатку бо писало комісія 0, по третє виписку зробити щоб подивитись цю приховану комісію можна тільки в кінці місяця. негативний досвідв банку при оформленні дебет + кредитки ВСе карта мені сказали перекази на любі картки БЕЗ комісій. Далі я виявляю що з кредитки комісія все ж таки є, і кидаю спочатку з кредитки на дебет (між власними рахунками), а потім з дебет карти вже на любі картки без комісій. Наче все ок АЛЕприходить повідомлення "дякую за погашення кредитної заборгованості комісія 1800 майже"При цьому кредитні кошти я навіть не чіпав.пишу в чат що за хня, і цього мінуса ніде нема також в історії- ой ви мали не просто перекидувати з карти на карту, а зайти на дебет карту, нажати поповнити карту, далі нажати - з іншої карти, далі ввести дані кредитки і тільки тоді комісій не буде.по-перше обман на відділенні, по друге обман в додатку бо писало комісія 0, по третє виписку зробити щоб подивитись цю приховану комісію можна тільки в кінці місяця.

Вітаємо! Ми провели перевірку та надали Вам зворотній зв'язок у приватні повідомлення. Вітаємо! Ми провели перевірку та надали Вам зворотній зв'язок у приватні повідомлення. PUMB

Представник банку Повідомлень: 3099 З нами з: 19.07.11 Подякував: 796 раз. Подякували: 200 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 кві, 2024 21:58 PUMB написав: quadro_tony_da написав: негативний досвід

в банку при оформленні дебет + кредитки ВСе карта мені сказали перекази на любі картки БЕЗ комісій. Далі я виявляю що з кредитки комісія все ж таки є, і кидаю спочатку з кредитки на дебет (між власними рахунками), а потім з дебет карти вже на любі картки без комісій. Наче все ок АЛЕ

приходить повідомлення "дякую за погашення кредитної заборгованості комісія 1800 майже"

При цьому кредитні кошти я навіть не чіпав.



пишу в чат що за хня, і цього мінуса ніде нема також в історії

- ой ви мали не просто перекидувати з карти на карту, а зайти на дебет карту, нажати поповнити карту, далі нажати - з іншої карти, далі ввести дані кредитки і тільки тоді комісій не буде.



по-перше обман на відділенні, по друге обман в додатку бо писало комісія 0, по третє виписку зробити щоб подивитись цю приховану комісію можна тільки в кінці місяця. негативний досвідв банку при оформленні дебет + кредитки ВСе карта мені сказали перекази на любі картки БЕЗ комісій. Далі я виявляю що з кредитки комісія все ж таки є, і кидаю спочатку з кредитки на дебет (між власними рахунками), а потім з дебет карти вже на любі картки без комісій. Наче все ок АЛЕприходить повідомлення "дякую за погашення кредитної заборгованості комісія 1800 майже"При цьому кредитні кошти я навіть не чіпав.пишу в чат що за хня, і цього мінуса ніде нема також в історії- ой ви мали не просто перекидувати з карти на карту, а зайти на дебет карту, нажати поповнити карту, далі нажати - з іншої карти, далі ввести дані кредитки і тільки тоді комісій не буде.по-перше обман на відділенні, по друге обман в додатку бо писало комісія 0, по третє виписку зробити щоб подивитись цю приховану комісію можна тільки в кінці місяця.

Вітаємо! Ми провели перевірку та надали Вам зворотній зв'язок у приватні повідомлення. Вітаємо! Ми провели перевірку та надали Вам зворотній зв'язок у приватні повідомлення.

ваша перевірка виявилась хибною



ви написали в ПП що консультантка банку ознайомила мене з комісіями - це неправда



всі інші моменти звернення ви проігнорували, а саме:



1. комісія в додатку банку вказувалась як 0 і нарахувалась потім заднім числом, що є обманом. Комісія має відображатись перед надсиланням переказу і зніматись зразу(як воно і працює на даний момент)



2. спосіб переказати без комісії між власними рахунками з кредитної карти існує, про що мені пояснили згодом в чаті підтримки і ви самі можете це прочитати. Про цей спосіб консультантка банку теж змовчала ваша перевірка виявилась хибноюви написали в ПП що консультантка банку ознайомила мене з комісіями - це неправдавсі інші моменти звернення ви проігнорували, а саме:1. комісія в додатку банку вказувалась як 0 і нарахувалась потім заднім числом, що є обманом. Комісія має відображатись перед надсиланням переказу і зніматись зразу(як воно і працює на даний момент)2. спосіб переказати без комісії між власними рахунками з кредитної карти існує, про що мені пояснили згодом в чаті підтримки і ви самі можете це прочитати. Про цей спосіб консультантка банку теж змовчала quadro_tony_da

Повідомлень: 30 З нами з: 05.04.24 Подякував: 1 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 кві, 2024 22:04 quadro_tony_da Відповіли Вам у приватних повідомленнях з уточненнями. PUMB

Представник банку Повідомлень: 3099 З нами з: 19.07.11 Подякував: 796 раз. Подякували: 200 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 кві, 2024 22:14 Re: ПУМБ PUMB написав: quadro_tony_da Відповіли Вам у приватних повідомленнях з уточненнями. Чому вам усім нам не розповісти що це за комісія така при переказі своїх коштів? Чому вам усім нам не розповісти що це за комісія така при переказі своїх коштів? 2XL

Повідомлень: 4241 З нами з: 13.12.12 Подякував: 751 раз. Подякували: 262 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 кві, 2024 22:42 quadro_tony_da написав:

переказати без комісії між власними рахунками з кредитної карти існує, про що мені пояснили згодом в чаті підтримки і ви самі можете це прочитати. Про цей спосіб консультантка банку теж змовчала переказати без комісії між власними рахунками з кредитної карти існує, про що мені пояснили згодом в чаті підтримки і ви самі можете це прочитати. Про цей спосіб консультантка банку теж змовчала



так чому б не розповiсти вам тут? так чому б не розповiсти вам тут? v57 Повідомлень: 3165 З нами з: 14.03.10 Подякував: 145 раз. Подякували: 201 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 кві, 2024 22:46 v57

вже ж розвовідав в самому першому повідомленні =)

ось як мені пояснили в чаті



"- ви мали не просто перекидувати з карти на карту, а зайти на дебет карту, нажати поповнити карту, далі нажати - з іншої карти, далі ввести дані кредитки і тільки тоді комісій не буде." Востаннє редагувалось quadro_tony_da в Вів 16 кві, 2024 22:50, всього редагувалось 1 раз. quadro_tony_da

Повідомлень: 30 З нами з: 05.04.24 Подякував: 1 раз. Подякували: 2 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 кві, 2024 22:50 l_e_x написав: Колись так само взяло комісію за переказ з кредитки, хоча в писало, що комісія 0. Написав заяву у відділенні на повернення коштів, за декілька днів все компенсували Колись так само взяло комісію за переказ з кредитки, хоча в писало, що комісія 0. Написав заяву у відділенні на повернення коштів, за декілька днів все компенсували



наразі Банк у вигляді місцевого представника відмовився в аналогічній вашій ситуації повернути гроші



причина ситуації що виникла і чому комісію не показувало а зняло потім заднім числом - банківський збій.



Як я зрозумів з повідомлень в ПП, банк не несе відповідальності за власні збої наразі Банк у вигляді місцевого представника відмовився в аналогічній вашій ситуації повернути грошіпричина ситуації що виникла і чому комісію не показувало а зняло потім заднім числом - банківський збій.Як я зрозумів з повідомлень в ПП, банк не несе відповідальності за власні збої quadro_tony_da

Повідомлень: 30 З нами з: 05.04.24 Подякував: 1 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 525526527528 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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