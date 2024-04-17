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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 526527528529>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 66
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
9
2- Погане. Некомпетентне.
17%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
14
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 19:45

  pavyak написав:
  PUMB написав:Ferlakur
Вітаємо!
Дана функція задля зручності нашим клієнтам, аби вони мали нагадування та вчасно робили оплати, проте за Вашим бажанням ми, звичайно, зафіксуємо та розглянемо дану пропозицію.


Поясніть мені . в чому зручність. Другого числа кожного місяця мені приходять сповіщення що оновилась комуналка. Але ж це відверта брехня. Комуналка оновлюється фактично після десятого числа. Який інформаційний зміст ваших сповіщень коли банк не бачить сум які виставляє постачальник по більшості послуг взагалі.

Мені навпаки, сповіщення приходять коли я вже давно оплатив комуналку. Плачу 11-12 числа, сповіщення приходить 15-16.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 21:48

  quadro_tony_da написав:негативний досвід
в банку при оформленні дебет + кредитки ВСе карта мені сказали перекази на любі картки БЕЗ комісій. Далі я виявляю що з кредитки комісія все ж таки є, і кидаю спочатку з кредитки на дебет (між власними рахунками), а потім з дебет карти вже на любі картки без комісій. Наче все ок АЛЕ
приходить повідомлення "дякую за погашення кредитної заборгованості комісія 1800 майже"
При цьому кредитні кошти я навіть не чіпав.

пишу в чат що за хня, і цього мінуса ніде нема також в історії
- ой ви мали не просто перекидувати з карти на карту, а зайти на дебет карту, нажати поповнити карту, далі нажати - з іншої карти, далі ввести дані кредитки і тільки тоді комісій не буде.

по-перше обман на відділенні, по друге обман в додатку бо писало комісія 0, по третє виписку зробити щоб подивитись цю приховану комісію можна тільки в кінці місяця.

Вітаємо! Ми провели перевірку та надали Вам зворотній зв'язок у приватні повідомлення.
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 21:58

  PUMB написав:
  quadro_tony_da написав:негативний досвід
в банку при оформленні дебет + кредитки ВСе карта мені сказали перекази на любі картки БЕЗ комісій. Далі я виявляю що з кредитки комісія все ж таки є, і кидаю спочатку з кредитки на дебет (між власними рахунками), а потім з дебет карти вже на любі картки без комісій. Наче все ок АЛЕ
приходить повідомлення "дякую за погашення кредитної заборгованості комісія 1800 майже"
При цьому кредитні кошти я навіть не чіпав.

пишу в чат що за хня, і цього мінуса ніде нема також в історії
- ой ви мали не просто перекидувати з карти на карту, а зайти на дебет карту, нажати поповнити карту, далі нажати - з іншої карти, далі ввести дані кредитки і тільки тоді комісій не буде.

по-перше обман на відділенні, по друге обман в додатку бо писало комісія 0, по третє виписку зробити щоб подивитись цю приховану комісію можна тільки в кінці місяця.

Вітаємо! Ми провели перевірку та надали Вам зворотній зв'язок у приватні повідомлення.

ваша перевірка виявилась хибною

ви написали в ПП що консультантка банку ознайомила мене з комісіями - це неправда

всі інші моменти звернення ви проігнорували, а саме:

1. комісія в додатку банку вказувалась як 0 і нарахувалась потім заднім числом, що є обманом. Комісія має відображатись перед надсиланням переказу і зніматись зразу(як воно і працює на даний момент)

2. спосіб переказати без комісії між власними рахунками з кредитної карти існує, про що мені пояснили згодом в чаті підтримки і ви самі можете це прочитати. Про цей спосіб консультантка банку теж змовчала
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 22:04

quadro_tony_da Відповіли Вам у приватних повідомленнях з уточненнями.
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 22:14

Re: ПУМБ

PUMB написав:quadro_tony_da Відповіли Вам у приватних повідомленнях з уточненнями.
Чому вам усім нам не розповісти що це за комісія така при переказі своїх коштів?
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 22:42

  quadro_tony_da написав:
переказати без комісії між власними рахунками з кредитної карти існує, про що мені пояснили згодом в чаті підтримки і ви самі можете це прочитати. Про цей спосіб консультантка банку теж змовчала


так чому б не розповiсти вам тут?
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 22:46

v57
вже ж розвовідав в самому першому повідомленні =)
ось як мені пояснили в чаті

"- ви мали не просто перекидувати з карти на карту, а зайти на дебет карту, нажати поповнити карту, далі нажати - з іншої карти, далі ввести дані кредитки і тільки тоді комісій не буде."
Востаннє редагувалось quadro_tony_da в Вів 16 кві, 2024 22:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 22:50

  l_e_x написав:Колись так само взяло комісію за переказ з кредитки, хоча в писало, що комісія 0. Написав заяву у відділенні на повернення коштів, за декілька днів все компенсували


наразі Банк у вигляді місцевого представника відмовився в аналогічній вашій ситуації повернути гроші

причина ситуації що виникла і чому комісію не показувало а зняло потім заднім числом - банківський збій.

Як я зрозумів з повідомлень в ПП, банк не несе відповідальності за власні збої
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 10:24

quadro_tony_da
Вітаємо!

Хочемо зазначити, що, відповідно до діючих тарифів "ВсеКАРТА", перекази коштів на картку будь-якого банку України здійснюються без комісії, проте по кредитній карті "ВсеМОЖУ Online" будь-які перекази з рахунку (власні або кредитні кошти) відбуваються з комісією 2.99%. При цьому, ми переглянули камери відеоспостереження у відділенні нашого банку у день оформлення та дізнались, що фахівчинею було 2 рази озвучені тарифи Ваших карток. Додатково, при зверненні у чат-підтримку, Вас було проінформовано про технічний збій та була надана рекомендація здійснити переказ пізніше.

Враховуючи вище згадане, компенсація нарахованої комісії не передбачена, так як фахівчиня діяла згідно стандартів обслуговування, а комісія була нарахована відповідно до тарифів кредитної картки "ВсеМОЖУ Online".
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 10:27

фемінітив звучить ще якось не звично😀
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