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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 526527528529

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 66
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
9
2- Погане. Некомпетентне.
17%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
14
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 10:56

  Ferlakur написав:
  PUMB написав:Ferlakur
Вітаємо!
Дана функція задля зручності нашим клієнтам, аби вони мали нагадування та вчасно робили оплати, проте за Вашим бажанням ми, звичайно, зафіксуємо та розглянемо дану пропозицію.

Зручність клієнтам - це коли вони можуть самостійно обрати, отримувати повідомлення, чи ні.

А, іще, зробіть будь ласка, щоб квитанції по оплаті можна було відмітити і скачати за один раз, а не кожну окремо. Це особливо бажано, коли оплатив комуналку по трьох адресах по десять постачальників у кожній.

Вітаємо!

Наразі Ваші пропозиції розглянуті та вже вирішуються на рівні технічних команд нашого банку. Остаточно доопрацювання будуть виконані виходячи з технічних можливостей систем. Дякуємо, що допомагаєте нам ставати кращими. Бажаємо Вам гарного і тихого дня!
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 11:00

  PUMB написав:Наразі Ваші пропозиції розглянуті та вже вирішуються на рівні технічних команд нашого банку. Остаточно доопрацювання будуть виконані виходячи з технічних можливостей систем.

Оце діло!
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 11:13

  PUMB написав:quadro_tony_da
Вітаємо!

Хочемо зазначити, що, відповідно до діючих тарифів "ВсеКАРТА", перекази коштів на картку будь-якого банку України здійснюються без комісії, проте по кредитній карті "ВсеМОЖУ Online" будь-які перекази з рахунку (власні або кредитні кошти) відбуваються з комісією 2.99%.


Хіба?
В ДКБО (ст.88) написано:

Перерахування грошових коштів з рахунку Клієнта Банку на користь Клієнта Банку (у тому числі між власними рахунками Клієнта) без використання платіжної картки в межах залишку власних коштів:

- через Систему «Інтернет-банкінг» - Входить у вартість тарифу за перерахування грошових коштів з рахунку Клієнта Банку на користь клієнта іншого банку без використання платіжної картки

Для кредитних коштів - так, 2,99% (на тій же сторінці).
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 11:34

  v57 написав:фемінітив звучить ще якось не звично😀

кем работаешь? - фахивчиной :mrgreen:
nekefer
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